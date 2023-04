A Càlig ja està tot a punt per a celebrar la X Fira de Sant Vicent i dolços tradicionals amb una programació carregada d’activitats per a tota la família, paradetes de productes de proximitat i forns, que oferiran una bona mostra dels dolços calijons, amb la farinosa com a principal protagonista.

La programació serà possible gràcies a la feina de l’Ajuntament, amb la col·laboració de les entitats locals, que cada any es bolquen amb la celebració de la fira, que enguany arribarà a la desena edició, convertida en tot un referent a la comarca. Una de les principals novetats serà la celebració de les I Jornades Gastronòmiques Cuina de Fira on els restaurants de la localitat han oferit menús especials els caps de setmana d’aquest mes i ho faran els dies 22 i 23.

Cada establiment ha elaborat receptes innovadores amb el millor producte de proximitat perquè els comensals puguen gaudir de la cuina local.

Pel que fa a la programació, els actes començaran dissabte amb una cercavila per part de l’Agrupació Musical Vila de Càlig i la Colla de Dansaires, amb la posterior actuació del Grup de Teatre Corronconco, que una vegada més oferirà el seu humor característic. Durant la fira es podrà gaudir d’animació per a tota la família, tallers de cuina juvenil, contacontes, demostracions gastronòmiques amb degustació inclosa, concerts infantils, tardeo i més propostes dirigides a tots els públics.

Una altra de les novetats serà la celebració del Concurs Devora-Farinoses, en col·laboració amb la Unió de Joves, que es farà la vesprada del dissabte 22 d’abril.

Participació

"És important organitzar aquestes fires: ajuden a dinamitzar l'economia local i mostren tots els atractius del municipi" Ernestina Borràs - Alcaldessa de Càlig

Per a participar cal realitzar una inscripció prèvia a la pàgina web www.maestrat.travel/agenda. En aquesta mateixa adreça també es poden adquirir les entrades per al ball amb la Kinky band, així com fer les reserves per poder assistir a les visites guiades per a conéixer el patrimoni històric i cultural de Càlig.

També destaquen activitats com l’entrà de bous a l’estil calijó amb carretons per als xiquets, organitzada per la Penya Els Amics i la Penya Taurina Calijona, l’àrea de natura de la Societat de Caçadors San Lorenzo, que inclou un taller d’exhibició de reclam bucal o el I Concurs de llançament de pinyol d’oliva, amb el patrocini de Pobill Ecològics.

L’alcaldessa, Ernestina Borràs, agraeix la col·laboració de totes les persones que un any més faran possible la celebració d’aquesta tradicional mostra del poble.