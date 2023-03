La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ per les seues sigles en castellà) finalitza un paquet d’intervencions per a protegir la flora autòctona a Càlig. En concret, han executat els treballs al barranc de la Tossa amb l’eliminació de la vegetació exòtica invasora, sobretot de l’espècie Arundo Donax (el típic canyar) i han col·locat una cobertura geotèxtil per a dificultar el desenvolupament de l’espècie vegetal i aconseguir l’erradicació.

Han instal·lat aquesta malla en una superfície total de 6.800 m² i han actuat en la neteja de l’Arundo Donax en més d’1,3 quilòmetres en el barranc de la Tossa. La cobertura geotèxtil la retiraran en uns 18 mesos per a realitzar aleshores la plantació d’espècies autòctones. L’alcaldessa, Ernestina Borràs, agraeix a la CHJ les tasques, ja que «és important treballar per a garantir la preservació de la flora autòctona, quelcom que també és fonamental per a la fauna».