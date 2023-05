Educación responsabiliza al Ayuntamiento de la saturación del colegio Marqués de Benicarló

La Conselleria de Educación responsabiliza al Ayuntamiento de Benicarló de la situación de saturación del colegio Marqués de Benicarló, cuya AMPA está en pie de guerra debido al aumento de la ratio en el centro y al estado de deterioro de las instalaciones, de las cuales se hizo eco Mediterráneo.

Tras el malestar mostrado por el equipo directivo, así como por los padres y madres de alumnos a través de un comunicado y en forma de pancartas en la entrada del colegio --¡Basta ya! No + saturación, discriminación y abandono--, este viernes visitó las instalaciones el director general de Infraestructuras Educativas, Víctor Garcia. Fue recibido por la alcaldesa, Xaro Miralles; por la dirección del colegio, y por la candidata a la alcaldía por Compromís, Núria Isern. Una visita con marcado tinte electoral.

Desde el CEIP Marqués de Benicarló aprovecharon el encuentro para trasladar su preocupación, recalcando que «es muy triste e inadmisible que un colegio de cuatro líneas esté así de saturado». Por ello, como solución a la congestión en las aulas del centro, apuntaron a la ejecución del nuevo colegio, pendiente de construcción desde hace tres años.

Sin embargo, Garcia respondió que «la fase previa para la creación de un nuevo colegio para la ciudad, el número 5, se aprobó en verano del 2021», y recordó que el Ayuntamiento asumió el compromiso de adquirir la parcela para que pasara a ser de titularidad municipal y cederla para poder llevar a cabo la ejecución. Y todavía están esperando este paso.

Memoria de 5,7 millones

El director general puntualizó que «se está avanzando en la delegación de competencias, tenemos una memoria valorada en 5,7 millones que se está revisando, pero no tenemos solar municipal. No podemos progresar hasta que el consistorio no adquiera la parcela. Así llevamos más de dos años». García definió la delicada situación como «un problema de planificación», porque «el terreno no llega y no se puede hacer ni un proyecto de ejecución ni una obra».

Miralles se excusó explicando que «los plazos administrativos son lentos y se ha retrasado un poco», pero «prácticamente tenemos casi listo el proceso de urbanización y este año podría comenzar».

Desde el departamento autonómico hicieron hincapié en que «si estuviera la parcela del nuevo colegio, probablemente, tendríamos un proyecto de ejecución y estaríamos ya licitando o, incluso, comenzando las obras».

Solución a corto plazo

No obstante, la preocupación del centro ahora está relacionada, también, con el deteriorado estado de las instalaciones. Garcia reconoció las carencias y asumió que desde la administración autonómica se comprometieron con el Marqués de Benicarló a visitar el centro. «Queremos ver qué posibilidades hay dentro del inmueble respecto a una reforma o rehabilitación y también en cuanto a espacios; por eso hemos venido con el personal técnico de la dirección territorial, por si tenemos que planificar una obra en un margen de un año».

Aseguró que, en caso de ser necesario, activarán «un plan B urgente para dar una solución provisional al recinto educativo a corto plazo y descongestionarlo».