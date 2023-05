Sanitat comienza las obras del consultorio de Vilafamés a las puertas de las elecciones

Sanitat inició este miércoles las obras del reivindicado consultorio médico de Vilafamés, a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M. El proyecto fue adjudicado por 1,1 millones de euros el 9 de febrero y la formalización del contrato se produjo el 21 de marzo, si bien la maquinaria no accedió hasta ayer a la plaza Germanes Mas para construir el nuevo consultorio médico auxiliar.

El plazo de ejecución del recinto es de 10 meses, según consta en los pliegos, por lo que si no surgen imprevistos los vecinos contarán con las nuevas instalaciones sanitarias en marzo del 2024.

Licitación llena de polémica

La licitación del proyecto no estuvo exenta de polémica, ya que la Conselleria lo sacó a concurso el día límite que fijaban tres concejales del PSOE (gobierna en minoría) para no renunciar al cargo. Los tres ediles lanzaron un órdago a la Generalitat el 17 de octubre en el que amenazaban con que si la licitación no estaba el día 31, como muy tarde, publicada en la plataforma de contratación del Estado, dimitirían y pasarían al grupo de no adscritos. Con el desbloqueo de las obras, frenaron la dimisión que planteaban.

Este nuevo centro sanitario, que se ubica en la calle Germanes Mas,10, contará con una superficie construida de 409,63 m², en la que levantarán el nuevo edificio de dos plantas, que acogerá los servicios asistenciales. El nuevo consultorio dispondrá de un área de medicina de familia con una consulta de medicina y otra de enfermería, área de pediatría con una consulta para pediatra y otra de enfermería pediátrica, un área administrativa, sala de urgencias, un área de admisión y recepción, así como espacios destinados para servicios generales como almacén, cuarto de limpieza o aseos.

Distribución por estancias

En cuanto a la distribución, la planta baja del nuevo edificio contará con el área de medicina familiar, pediatría, urgencias, la zona de recepción, así como espacios dedicados a servicios generales. Por otra parte, el primer piso lo destinarán a la zona para el personal sanitario con vestuarios adaptados y una sala de estar.

Además, en esta planta estará el almacén de limpieza general y un espacio polivalente para reuniones y actividades de formación. El consultorio de Vilafamés pertenece a la zona básica de salud que incluye Vall d’Alba, Cabanes, la Pobla Tornesa y les Useres.

Fuentes de Conselleria explicaron que la plaza Ferrer Forns albergará unas instalaciones modulares provisionales que se mantendrán en funcionamiento hasta que finalice el proyecto de construcción del consultorio proyectado en la plaza Germanes Mas. La instalación contará con espacio para atender al vecindario, tanto de enfermería como de medicina de familia y pediatría.