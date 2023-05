La última parada en Castellón del presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, antes de las elecciones de este domingo, fue en un escenario único: el Museu del Bou de Burriana.

Mazón quiso conocer de primer mano este espacio cultural que se ha convertido en estandarte del mundo del toro, en una visita que ocupó gran parte de la mañana del viernes, mostrando un gran interés por lo expuesto y manifestando su asombro -«¡es impactante!», repitió el candidato- por el gran atractivo de esta exposición, que superó todas las expectativas que tenía sobre este lugar.

Mazón acudió acompañado del candidato a la alcaldía de Burriana por el PP, Jorge Monferrer, y el cabeza de lista por Castellón a Les Corts, Alberto Fabra. Juntos recorrieron las salas de este museo, muy atentos a las explicaciones de Satine, anfitrión del acto. Tuvieron el honor de ser los primeros en conocer a Zahonero, el toro de Miura que se exhibió en Burriana el año pasado y que preside la planta baja de este edificio.

Devoción alicantina

La comitiva encabezada por Carlos Mazón iba mostrando su asombro y fascinación por cada rincón que descubrían. Como buen alicantino, la emoción le embargó al conocer cinco vestidos de luces que pertenecieron a una gran figura de su tierra, José María Manzanares, padre. También al ver un capote de paseo con la imagen de la Santa Faz de Alicante, que perteneció a Pacorro, momento en el que se destapó como buen aficionado al recordar la competencia que existió en su tierra entre Pacorro y El Tino. Junto a estos vestidos, otros de Joselito, Juan Belmonte o Rafael El Gallo, despertaron la curiosidad de los más aficionados, que se maravillaron al verlos.

Todos estos trajes de luces son una pequeña parte de una nueva incorporación: la del Museo Taurino Hermanos Villar de Alicante, una de las colecciones particulares más prestigiosas de cuantas existen, que reúne obras de un gran valor histórico, y que se suma así a lo ya existente del Museo de Jerez y otras piezas únicas adquiridas anteriormente, formando por tanto un museo de una gran categoría mundial.

«Este guiño alicantino me ha tocado muy dentro», admitió Mazón al ver los vestidos de Manzanares. «Estoy impresionado. Tengo que reconocer el esfuerzo particular y personal que se hace por la promoción de Burriana y de los toros. Me ha encantado el Museu, lo he disfrutado como aficionado que soy al mundo del toro, que es una tradición que me viene de familia», hizo hincapié.

«Me gustaría inaugurar pronto este Museu», afirmó con gran interés mientras abandonaba este espacio, la última parada en campaña en la provincia de Castellón antes de las elecciones de este domingo.