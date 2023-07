La asociación memorialista Montañas de Libertad, de Zucaina, ha presentado una denuncia en la Comandancia de la Guardia Civil de Montanejos para alertar de un intento de sabotaje a un acto de memoria democrática que organizó este colectivo el pasado domingo en esta primera localidad de unos 170 habitantes.

Tal como expone el presidente de la entidad, Ernesto Rodrigo, se trataba de la celebración del segundo Homenaje al Combatiente Republicano Zucaina-Alto Mijares, que pese al supuesto boicot, se desarrolló con normalidad y sin ningún tipo de incidente durante la jornada.

La asociación critica que, con el objetivo de "sabotear" el acto, "unos desalmados se dedicaron a cortar cinco pinos de grandes dimensiones para así bloquear la única salida de la masía donde la organización había pasado la noche y tiene su razón social".

Tras retirar los troncos y poder reanudar la marcha, el presidente del colectivo critica que, cuando llegaron al punto en el que después tendría lugar el parlamento, se encontraron que en la baranda «se exhibía como un trofeo una de las cuñas de los pinos que se habían abatido».

Además, denuncia que, tras ver que el «intento de sabotaje había resultado inútil», un vecino tenía preparada «una cisterna de purines con el tractor para verterla donde se iban a realizar los actos», aunque al final no pasó nada.

Respuesta de la alcaldesa

La alcaldesa de Zucaina, Ana Julián (PP), explica a Mediterráneo que el Ayuntamiento ha recibido esta semana una instancia en la que la asociación daba parte de los troncos colocados en medio de la pista, pero desconoce "si alguien los cortó a propósito o si simplemente se cayeron". "No sabemos nada más que la instancia que recibimos", cuenta.

Y asegura que se ha enterado de la denuncia a la Guardia Civil a través de la llamada de este periódico. "No vi que nadie se metiera con nadie ni nada parecido, cada uno iba a lo suyo", explica la alcaldesa, quien añade que hubo "una patrulla de la Guardia Civil" ese día por el pueblo para que no se produjeran incidentes.

Antecedentes

Hay que recordar que el año pasado Zucaina ya se hizo viral en los medios de comunicación tras pedir la alcaldesa que no se celebrara una jornada similar de memoria democrática por no poder garantizar las condiciones de seguridad. "La verdad es que teníamos bastante miedo de que pasara algún incidente", recuerda ahora la alcaldesa, que en su momento dijo que tenía temor de que pudiera ir "gente con bates de béisbol a pegar" a los asistentes. Por suerte, no pasó nada.

Este año, la asociación memorialista critica que la organización del homenaje comunicó en fecha y forma el pasado 2 de junio a la Subdelegación de Gobierno de Castellón la realización de los actos. En consecuencia, la Subdelegación solicitó -como marca el protocolo- sendos informes al Ayuntamiento de Zucaina y a la Guardia Civil de Montanejos, por si hubiera algún motivo fundamentado que aconsejase la toma de medidas especiales.

Pero, según recriminan desde Montañas de Libertad, el Ayuntamiento emitió un informe desfavorable, viviendo una situación similar a la de hace un año. "Este Ayuntamiento carece de los medios necesarios para garantizar el pacífico desarrollo del evento, el cual podría producir posibles altercados en el supuesto de acudir a la población personas cuyas creencias políticas fuesen distintas a las de los asistentes. Por ello, consideramos necesario para evitar enfrentamientos la asistencia de varias dotaciones de la fuerza pública.”

No obstante, desde la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón sí dieron luz verde a la celebración de la jornada. "Atendiendo a la información que se posee en esta Comandancia y teniendo en cuenta los antecedentes de la celebración de este mismo evento el año anterior, por parte de esta Jefatura de Comandancia se considera que no se aprecian indicios de que se puedan producir alteraciones del orden público en este II Homenaje al combatiente republicano, Zucaina -Alto Mijares", rezaba la respuesta de la Benemérita.