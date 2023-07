Polémica y rifirrafe político por el cierre del Casal Jove este verano en Orpesa

El repentino cierre del Casal Jove este verano en Orpesa ha desembocado el estallido de la guerra entre el PSPV y Ciudadanos, que desde que ya no forman equipo de gobierno no paran de lanzarse dardos. Y es que ahora el ejecutivo está compuesto por el PP, Vox y Cs, con los socialistas en la oposición. El PSPV ha criticado la clausura del recinto a través de sus redes sociales con un vídeo de la anterior concejala de Juventud y Fiestas, Jennifer Casañ.

«Vuelve el retroceso de los servicios de los jóvenes», ha denunciado Casañ. «El PP tuvo durante ocho años el Casal Jove cerrado, el PSPV-PSOE lo abrió en octubre del 2021, lo dotamos de cursos de formación, actividades mes a mes y cada vez venían más jóvenes», ha recordado, mientras remarcaba que «el pasado 1 de julio, el PP volvió a cerrar estas instalaciones, servicios fundamentales para los jóvenes». Asimismo, ha sentenciado que «alegan que ha funcionado hasta ahora de forma ilegal y eso es mentira, y dicen que lo abrirán en septiembre, pero ya veremos porque siempre tienen otras prioridades».

La alcaldesa, Araceli de Moya (Cs), ha publicado a posteriori un vídeo desmintiendo las «torticeras y mentirosas declaraciones de Casañ», y ha afirmado que se ha cerrado el edificio porque había «irregularidades». Ha argumentado que la empresa que gestiona el servicio lo estaba haciendo en los últimos meses «sin contrato»: «Lo abriremos cuando sea legal, habrá que licitar, hacer nuevo contrato y que lo gestione la firma adjudicataria».

«Cobro en metálico»

De Moya también ha denunciado que «se cobraba a las familias en metálico, con un precio para empadronados y otro para el resto». «Es un procedimiento totalmente ilegal y al margen de lo que dicen las normas administrativas. Vaya regalitos que nos ha dejado», Ha reprochado la de Cs.

Por otro lado, la munícipe ha echado en cara a Casañ dejar sin programación el Casal Jove este verano. Además, la ha acusado de «haber firmado contratos sin tener retención de crédito para poder asumir los compromisos, como con Mar Flamenc». «Has tenido el descaro de cometer una ilegalidad de las gordas. Voy a tener que asumirlo yo», ha indicado la primera edila. La reacción de Casañ no se ha hecho esperar y ha anunciado en sus redes sociales que ha tomado «medidas». «No he cometido ningún delito y no me he quedado ni un céntimo de nada ni de nadie», ha remarcado.

