La verdad es que no perdí nunca la esperanza, ni siquiera tras los resultados electorales. Siempre hay que salir a ganar y hacerlo con la moral intacta. En las semanas anteriores al Pleno de investidura, todos recogieron sus objetos personales y limpiaron sus despachos; yo no moví ni un solo papel del despacho porque estaba convencida de que, al menos estos dos primeros años, seguiría siendo la alcaldesa de Oropesa. La actitud es importante. Sabía que las cosas no pintaban bien para Ciudadanos pero tenía fe en mis vecinos. Finalmente, conseguimos sobrevivir a la debacle de las siglas en la provincia y, lo que son las cosas, en estas elecciones nacionales, se nos ha echado de menos.

¿Qué balance haces del gobierno en coalición con el PSPV-PSOE?

El balance que hago, desde el punto de vista de dinamización del municipio, es bueno. Aunque es cierto que el parón por la Covid-19, nos llevó a una crisis sanitaria mundial, sin precedentes, que Oropesa también sufrió. Aún así, nos esforzamos por sortearlo; mis áreas, de ser concejalías discretas, pasaron a convertirse, casi, en las estrellas de la gestión; Sanidad, Seguridad ciudadana, Promoción económica y Cementerio.

¿Qué dificultades te encontraste y/o qué facilidades?

Fueron cuatro años en los que hubo pocas facilidades para mi compañera Silvia y para mí. Los dos primeros años, siempre desde la discreción y fuera del foco mediático salvo momentos concretos, fuimos parte de un equipo, que no era el nuestro, y así se nos hacía ver constantemente. Sin embargo, nuestro trabajo y responsabilidades salieron adelante con excelentes resultados en nuestra áreas: Turismo, Educación, Empleo y Desarrollo Local, Comercio y Emprendedores e incluso desde Innovación que asumí son una concejalía creada como ahora sí tenemos.

¿Es lo que te ha llevado a no pactar ahora con ellos?

Los motivos para no continuar con los socialistas como socios de gobierno fueron varios; principalmente, el deterioro de las relaciones durante los dos años últimos en los que yo fui la Alcaldesa, influyeron en el ánimo, ya que yo era consciente de que la actitud de ninguneo en medios, la falta de lealtad institucional, la no aceptación de que la máxima representante en esos dos últimos años era yo o la crítica pública a mi gestión con intención de menoscabar mi credibilidad y profesionalidad, así como el diferente enfoque para cuestiones trascendentes en relación al progreso de Oropesa del Mar, lastrarían esta nueva legislatura. Tampoco ayudó mucho hacer el análisis de en qué situación quedaba nuestro pueblo frente a otras administraciones a las que luego hay que llamar a la puerta, como Diputación y la Generalidad valenciana, pactando con los socialistas de Oropesa o equipo María como se hacen llamar.

¿Qué iniciativas que no pudisteis llevar a cabo por la falta de apoyo te gustaría llevar adelante ahora?

Sin duda, la construcción del Centro Tecnológico en Oropesa, que actúe de polo de atracción de empresas de corte tecnológico, científico y de innovación, que pudieran interesarse en asentarse en nuestro municipio.

¿Por qué decidiste pactar con el PP y Vox? ¿Cuáles fueron tus condiciones?

La realidad es que las negociaciones con este bloque fueron más fluidas desde el primer momento. Había ganas de alcanzar acuerdos por parte del PP, y yo tenía claro que es lo que no quería para estos cuatro años. Mi principal condición fue pedir lealtad. Lo demás fue circunstancial. Es evidente que formar gobierno y hacerlo teniendo en cuenta el perfil de cada uno de nosotros para ver desde qué área se puede aportar más a Oropesa, era vital. No tuvimos dudas; los dos primeros años, sería yo la Alcaldesa y el candidato del PP, Rafael Albert, lo sería los dos últimos años de legislatura. En ambos casos hay experiencia por delante para gestionar de forma eficiente nuestra localidad. Y el resto de competencias, se han asumido tambien, buscando el bien común para nuestros conciudadanos.

¿Qué nuevos proyectos esperáis poder desarrollar en estos cuatro años?

Hay mucha ilusión en todo el equipo de gobierno. Como proyectos nuevos por desarrollar, entre otros, el Centro médico, para solucionar la asistencia médica en Oropesa; el Centro tecnológico, para solventar la falta de empresas que generen empleo en el municipio; un nuevo Polideportivo, piscina, y una Zona de ocio, que den solución a las carencias de infraestructuras para practicar deporte y de espacios para nuestros jóvenes y visitantes, donde celebrar conciertos, festivales y locales de ocio. Impulsar el soterramiento de la vía del tren para cambiar totalmente la imagen del casco urbano, con conexiones a las playas y apoyar la movilidad sostenible en Oropesa.

¿Qué necesidades crees que tiene Orpesa en la actualidad y en qué os gustaría centraros para darle solución?

Una de las mayores necesidades que tenemos es romper la fuerte estacionalidad del municipio. Ello impide la creación de puestos de trabajo estables y de calidad durante todo el año. Es un reto que tenemos por delante.

¿Cuáles van a ser las primeras actuaciones importantes de esta nueva legislatura?

En este primer mes y medio de legislatura, ya hemos tomado algunas decisiones importantes para dar un nuevo ritmo de crecimiento a la localidad. Estamos analizando los cambios en la platilla y las funciones de los trabajadores del Ayuntamiento para dar impulso a algunas áreas que lo necesitan. Al fin y al cabo, estamos al sevicio de los ciudadanos y existe margen para mejorar en los servicios públicos esenciales municipales.

Desde la oposición ya critican algunos cambios, ¿va a desaparecer realmente la concejalía de Igualdad y las acciones más visibles en favor del colectivo LGTBI? ¿Qué línea has pedido seguir en este tipo de temas al pertenecer tú a un partido más de centro que otros como Vox?

La Concejalía de Igualdad ha pasado a formar parte de una concejalía aún más ambiciosa, como es la Concejalía de Familia. Se trata de una concejalía que, por supuesto, contiene y trabaja por todas las cuestiones que se necesitan para asegurar la real y efectiva igualdad de todas las mujeres y colectivos que conforman nuestra diversa, y rica en matices y realidades, sociedad. Esto nadie lo discute y de hecho, en la administración autonómica valenciana, está representado también Vox, y se mantiene la Consellería de Igualdad.

¿Cuáles van a ser los ejes de este mandato?

Respecto a la organización interna, en la gestión municipal, lealtad y coordinación máxima con información fluida entre todos los miembros del equipo de gobierno. Tengo muy claro que las relaciones entre compañeros de trabajo, al igual que pasa en las relaciones con los amigos, hay que ciudarlas y alimentarlas con cariño. Respecto a Oropesa del Mar, los vecinos merecen mejores servicios públicos, como limpieza, recogida de residuos, jardinería, más mantenimiento público y nuevas infraestruturas como Centro médico, residencia de mayores, Polideportivo, piscina, Auditorio y mejores playas.

¿En qué punto estáis con proyectos importantes para la población como el centro de salud y la residencia de mayores?

Tenemos hecho, de la legislatura anterior el anteproyecto de la residencia de mayores, y la promesa de que nos llegarán casi trece millones de euros para su construcción. Esperemos que no quede en una promesa y llegue ese dinero, En cuanto se cumpla por Consellería, se licitará la redacción del proyecto y su ejecución, de forma simultánea. En cuanto al Centro médico, tenemos las primeras instrucciones dadas desde Consellería, y desde el Ayuntamiento vamos a darle prioridad absoluta a su construcción. Se hace imprescindible contar con un centro médico acorde a la población actual de Oropesa, con las especialidades básicas para todos.

¿Vais a tomar algunas medidas para poner freno al problema de la okupación en zonas como los adosados de Els Quarts?

Por supuesto, haremos todo lo que esté en nuestra mano. Es una situación que no puede sostenerse. Mi agradecimiento a Policía Local y las fuerzas de seguridad del Estado por las continuas operaciones en la zona para desmantelar las actividades ilícitas que además se llevan a cabo en la zona. El Ayuntamiento no tienen competencia directa para desalojar o impedir esa ocupación por culpa de una normativa que permite que se vulnere la propiedad privada en nuestro país. Eso hay que cambiarlo.

Acabamos de empezar la temporada y tenéis tres millones para actuaciones de sostenibilidad turística. ¿Por dónde vais a empezar? ¿Qué avances hay en este sentido?

Los fondos europeos nos ayudarán a mejorar muchísimo el municipio. Se trabaja desde la Concejalía de Turismo para sacar adelante todos los proyectos que mejorarán la accesibilidad, la dotación de nuevas postas y baños públicos en todas las playas del municipio. Estas son algunas de las primeras actuaciones, y continuaremos con la mejora ilumínica de algunos sectores del municipio y otras actuaciones se irán sumando en los próximos meses.

Apasionada del arte y de pasar tiempo con sus padres

Me considero una persona tenaz, que insiste en defender aquello en lo que cree, aunque a veces vaya contracorriente o adelantada al tiempo. A lo largo de los años, he ganado en convicción para perseguir mis sueños y me siento orgullosa de poder decir que ante la adversidad, me crezco. La política es el mayor reto al que me enfrento, porque dignificarla cada día pasa por servir a los demás sabiendo que la sociedad actual valora más el postureo y hacer ver que se hace, que detenerte a ayudar a los demás, desde el anonimato o desde la humildad del que sirve a sus vecinos. Aunque siempre me queda la esperanza de que esta nueva forma de hacer Política, más humana y cecana, acabará por imponerse.

Por eso mismo, mi momento favorito de cada día, es el amanecer; donde empieza el nuevo día, comienza una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. Sin embargo, los viernes, me encantan por todo lo contrario; terminan las jornadas laborales de despacho, salvo excepciones, y el fin de semana puedo estar mucho más “pisando calle”.

Tener más oportunidades para hablar con mis vecinos y dedicar algo más de tiempo a mis padres, sobretodo a mi madre, que siempre se queja de que “me ve poco el pelo”, y que estoy remediando a marchas forzadas, visitándola cada vez que tengo un hueco, o viendo juntas, cuando puedo, series futuristas en las plataformas digitales que tienen mis padres en casa.

En estos momentos de mi vida, inmersa en la gestión municipal como Alcaldesa de Oropesa del Mar, no me queda margen para disfrutar de mis aficiones, todas ellas relacionadas con el Arte, sobretodo me gusta la pintura y escribir. Es algo que retomaré algún día. Eso, y bajar a la Playa a disfrutar del mar.

Estoy satisfecha de mi carrera profesional, con casi veinticinco años con despacho de abogados propio y con más del 95% de los casos resueltos extrajudicialmente. Ese es mi sello, consensuar con los demás, dentro y fuera de la política, a la que entiendo desde una perspectiva didáctica, tal vez por mi faceta de profesora de Organización industrial y Legislación en las Escuelas de Arte y Diseño de la Comunidad valenciana.