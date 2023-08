Tras ocho años con el PSOE al frente del Ayuntamiento de Torreblanca, el PP ganó estas elecciones y Tania Agut se convirtió en la nueva alcaldesa. Para tener un gobierno estable, decidió pactar con Torreblanca Decide, que en los últimos años había gobernado con los socialistas.

--Tras el resultado de las elecciones, en un principio anunció que su intención era gobernar en minoría. ¿Por qué se decantaron al final por un pacto de gobierno junto a Torreblanca Decide?

--Nuestra responsabilidad como lista más votada era hablar con todos los grupos políticos e iniciar un diálogo para formar gobierno. De esas conversaciones se desprendió que, a pesar de haber ganado las elecciones, lo más responsable era llegar a un acuerdo para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de Torreblanca. En definitiva, era lo mejor para las vecinas y los vecinos del pueblo.

--¿Cuáles son los retos y los principales objetivos que se marca en esta legislatura?

--Torreblanca tiene muchos proyectos enquistados desde hace muchos años. Tenemos muchos sectores pendientes de desarrollar urbanísticamente, como el sector del golf, el sector II, el PAI la Foia, etc. Tampoco tenemos un Plan General de Ordenación Urbana. Nuestra intención es ir desbloqueando de manera progresiva estos proyectos y sacarlos adelante, puesto que dinamizarían nuestra economía y crearían empleo. Pero Torreblanca no es solo urbanismo, también estamos trabajando ya de manera conjunta con las asociaciones en la creación de una agenda cultural que nos permita tener una programación durante todo el año, así como poniendo en valor todo lo bueno que tenemos, como la torre vigía, la ermita de Sant Francesc y La Passió, que es fiesta de interés provincial. En materia turística, nuestro gran reto es recuperar la condición de municipio turístico y la bandera azul que una de nuestras playas perdió con el anterior gobierno socialista. También estamos trabajando en iniciativas que permitan desestacionalizar el turismo y poder recibir visitantes durante todo el año.

--Cuando estaba en la oposición, siempre ha defendido el potencial del PAI Doña Blanca Golf. ¿Qué cree que puede aportar?

--Siempre he dicho que yo quiero el golf, pero lo quiero bien hecho y con garantías. El PAI del golf implicaría un aumento considerable de ingresos para las arcas municipales que, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, es vital. Pero, sobre todo, Torreblanca necesita crecer y mejorar las oportunidades para todas las personas que viven aquí, y este proyecto es sinónimo de ello. Ayudaría a crear puestos de trabajo, atraería gente a vivir aquí y conllevaría un impacto económico muy positivo en el municipio.

--En los últimos años ha sido crítica con la gestión del anterior gobierno respecto al PAI. ¿Qué cree que se ha hecho mal hasta ahora y cómo se puede acelerar más la ejecución del proyecto?

--Creo que no se han agilizado las cosas y no han mostrado el suficiente interés por este proyecto hasta la semana antes de elecciones, que quisieron hacer todo lo que no habían hecho en ocho años y a la vista está que salió mal. No se puede hacer en una semana el trabajo que no se ha hecho en ocho años. Se han saltado pasos y había muchos cabos sueltos. Para acelerar la ejecución del proyecto, lo primero que hay que tener claro es si nos afecta el Pativel o no y conocer el estado del Plan Director del Agua que planteaba la Diputación de Castellón.

--Con la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la agrupación de interés urbanístico (AIU) Azahar Sea Torrenostra aún pendiente de concretar, ¿cuáles son los próximos pasos que debe dar el Ayuntamiento?

--Lo que he hecho durante el primer mes como alcaldesa, y nada más formarse el gobierno de Diputación y del Consell, ha sido pedir ya una reunión con la Diputación para informarme del estado del Plan Director del Agua, que es de vital importancia para garantizarnos el suministro de agua que nos exigen, así como con la consellera Salomé Pradas, para tratar el tema del Pativel. En cuanto tengamos todos estos condicionantes claros, retomaremos el proyecto donde lo dejaron para avanzar con la tramitación del expediente de forma mucho más ágil y eficaz.

EN PRIMERA PERSONA "Aunque ahora estoy dedicada la mayor parte de mi tiempo al servicio público en Torreblanca, soy abogada con despacho propio y mediadora. Precisamente, esa profesión, y a la vez vocación, me lleva a tratar de transmitir positividad y buscar acuerdos, siempre que sumen. Pero eso no impide que sea firme en mis convicciones y determinante cuando la situación lo requiera". "No tengo mucho tiempo libre, por eso valoro muchísimo el que tengo para disfrutarlo con las personas que quiero y que me suman. Soy una apasionada de la lectura y me gustan muchos géneros y autores, pero me quedaría con cualquiera de Eloy Moreno. También me gusta apreciar las cosas sencillas, no tenemos que complicarnos tanto la vida ni buscar fuera lo que tenemos en casa para ser felices".



--La ampliación del IES El Prat es otra de las asignaturas pendientes que le ha achacado a sus antecesores en el gobierno. ¿Saldrá adelante en esta legislatura?

--Durante el primer mes de gobierno ya nos hemos reunido con personal del centro para mostrarles el proyecto y conocer sus necesidades y así saber si el proyecto se adaptaba a lo que pedían. Vamos a hacer algún pequeño cambio que nos han pedido y este mismo año se licitarán las obras.

--La construcción del centro de día también es otro proyecto largamente reivindicado que se ha ido dilatando en el tiempo. ¿En qué fase está? ¿Cuándo calcula que empezarán las obras?

--Lo primero que debemos hacer es reunirnos con Conselleria para que nos garantice que asumirán la gestión de ese centro. Esperamos que sea en las próximas semanas. No podemos ponernos a construir una infraestructura e invertir una cantidad tan importante de dinero sin saber realmente quién gestionará luego ese servicio. En cuanto lo tengamos todo garantizado, lo sacaremos adelante.

--Con el cambio de gobierno autonómico, ¿qué le pide al nuevo Consell que lidera Carlos Mazón?

--Lo que les pido es que tengan en cuenta a Torreblanca. Durante ocho años Torreblanca no ha contado para el Consell. La primera semana de la toma de posesión del nuevo gobierno ya contacté con la consellera de Medio Ambiente y Territorio, Salomé Pradas, para informarla sobre todos los temas pendientes que tiene Torreblanca con la Conselleria. Desde el Pativel, al Plan General, el abandono del Prat Cabanes-Torreblanca con el gobierno anterior, el centro de día… Y al momento me comunicó que vendría personalmente a Torreblanca para conocer de primera mano las necesidades que tenemos.