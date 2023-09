Este año la Fira de Nules tiene un papel más crucial, si cabe, en la promoción y puesta en valor del sector agrícola, al coincidir con el inicio de una campaña en el que, por primera vez, el municipio no tendrá ninguna cooperativa, como consecuencia del inminente cierre de Cítrics de Nules, una realidad que estuvo presente este jueves en el acto de inauguración de este evento, en el que la citricultura tiene un papel predominante.

Quien no pudo asistir y excusó su presencia fue el conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, que tuvo que cambiar su agenda por la convocatoria del pleno extraordinario del Consell y, por lo tanto, no pudo acompañar a las autoridades municipales. Con su presencia, quería patentar el apoyo de su departamento y de la Generalitat al sector agrícola, en particular al de Nules, en momentos complicados como el actual.

Para el alcalde, David García, la relevancia y el papel que juega para el municipio, dentro de la programación anual de actividades la Fira de Nules, viene acreditada por los casi 80 años de celebración. En concreto, este jueves se inauguró la 76ª edición de un evento «declarado Fiesta de Interés Turístico Autonómico», una distinción con la que, según el primer edil, desde el gobierno autonómico se quiso reconocer la legislatura pasada «la importancia que tiene, porque las cifras de asistencia de cada año a esta cita así lo demuestran».

El acto de apertura cumplió con el protocolo tradicional, en el que no faltó el protagonismo que siempre se le atribuye a las fiestas del barrio de Sant Xotxim, que en su origen impulsaron la organización. Desde hace décadas es el consistorio el que se encarga de financiar, dar forma y coordinar la Fira, pero sigue siendo la reina del barrio, en esta ocasión Laura Oliver Gavara, la que se encarga de cortar la cinta que abre las puertas del gran recinto ferial que podrá visitarse hasta el domingo.

Evolución constante

Son muchas las costumbres que acompañan a la feria y que la caracterizan y una de ellas es la amenaza de lluvia. Su celebración a caballo entre el final del verano y el inicio del otoño provoca que en muy pocas ocasiones no se sufran precipitaciones que en esta ocasión provocan cierta inquietud por la prealerta naranja decretada para este viernes. Con todo, durante toda la jornada de este jueves el ajetreo propio de las horas previas fue el de cualquier año por estas fechas.

García remarcó que la Fira de Nules «ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades que han marcado los tiempos», en especial por lo que al sector citrícola respecta y así se puede comprobar en el Racó del Llaurador y las diferentes actividades complementarias que suman atractivos a la visita a los expositores, que en la avenida principal tienen el espacio reservado para empresas vinculadas directa o indirectamente con la citricultura.

Preservar los orígenes

El alcalde incide en que, a pesar de que la ganadería «por la evolución y la transformación del territorio» solo tiene una presencia testimonial en el municipio, en la organización de la feria siempre se intenta incluir «actividades y exposiciones vinculadas de algún modo con la ganadería, para mantener viva la esencia de sus orígenes, pero adaptándose a los tiempos», por lo que no falta la exposición de animales, el concurso de forja o el de perros de rabera.

Aunque durante la mañana de este viernes se completará la instalación de los expositores --si el tiempo lo permite-- este jueves ya se pudo comprobar que, como resalta el alcalde, «esta es una feria con mucha variedad, que debemos agradecerle a la Comisión organizadora y el concejal de Agricultura, César Estañol, que hacen posible que la tradición y la innovación se conjuguen para dar forma al evento que Nules merece».

García quiso incidir en que, además de lo dicho, la Fira de Nules, «muy esperada por los vecinos», tiene un fuerte peso lúdico y social, lo que incentiva la participación, con la feria de atracciones y otros atractivos como el Racó dels Vins, nuevo este año.