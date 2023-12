El Consell ampliará el bus de Castelló a l’Alcora durante el primer semestre del 2024

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio se compromete a acelerar y poner en marcha en el primer semestre del 2024 el contrato de gestión --que licitó el anterior departamento autonómico-- de transporte de la línea de l’Alcora a Castellón, hasta el punto que prácticamente se duplicará el número de expediciones semanales, que pasarán de 22 a 42.

La consellera Salomé Pradas se comprometió a ello con el alcalde, Samuel Falomir, en la reunión en València, de la que dio cuenta este jueves Mediterráneo, en la que confirmó que el proyecto se encuentra en fase de evaluación y con plazo de alegaciones. Los siguientes pasos serán la adjudicación definitiva y su puesta en marcha.

Pradas también se comprometió a estudiar la viabilidad de crear una línea fija entre l’Alcora y Onda, debido a la demanda histórica de estos servicios por parte de las dos localidades.

Ambos anuncios son buenas noticias, tanto para l’Alcora como para Onda. Por un lado, la línea a Castelló beneficiará a numerosas personas que se desplazan continuamente a la capital de la Plana por motivos laborales, sanitarios, educativos o por trámites administrativos; mientras que en el caso de la conexión entre la capital de l’Alcalatén y Onda responde a una reivindicación de ambos municipios, ya que hay vecinos de Onda que trabajan en azulejeras y talleres de l’Alcora y vecinos de l’Alcora que trabajan en factorías cerámicas de Onda.

Además, en el aspecto formativo, l’Alcora es la única localidad que cuenta con el grado universitario de cerámica con las dos vertientes, la industrial y la artística. De hecho, desde el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (Iseacv) resaltaron la importancia de mejorar el transporte público a este importante centro formativo, único en España. Por su parte, Onda también cuenta con recintos educativos referentes en formación profesional.

Falomir mostró su satisfacción por los compromisos de Pradas: «Ahora espero que se pase a la acción para que todas estas reivindicaciones y demandas, que no persiguen otra cosa que mejorar el bienestar y la calidad de vida de los alcorinos, no caigan en saco roto. Entre administraciones no debemos dejar que las diferencias políticas interfieran en este objetivo de priorizar a la ciudadanía».

Nuevo PGOU

En el encuentro con el alcalde socialista de l’Alcora, la consellera también mostró su predisposición a dar luz verde al nuevo Plan General, como publicó este periódico. Falomir considera que el documento puede estar aprobado a principios del 2024. El polémico carril bici de la zona industrial fue otro de los temas abordados en la reunión y Pradas se comprometió a ayudar al municipio en la entrada a la urbanización de María Cristina.