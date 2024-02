Sin agua corriente desde el mes de noviembre y sin luz desde el pasado lunes en sus propias casas. Ese es el calvario que sufre en pleno invierno una comunidad de vecinos de Benicarló, residentes en la calle Botànic Cavanilles, que denuncia ser víctimas de un caso de mobbing inmobiliario. Al parecer, el administrador de la finca les ha cortado estos dos servicios tan básicos para que se vayan del edificio y lo dejen vacío, pese a tener contrato en vigor y haber pagado el alquiler.

El motivo de este supuesto hostigamiento, según explica una de las vecinas afectadas a Mediterráneo, se debe a que la empresa propietaria del inmueble y que les alquila los pisos quiere echarles para hacer "apartamentos turísticos" y así "ganar más dinero, porque le saldría más rentable".

13 familias afectadas

En el edificio hay 16 viviendas y todos los inquilinos están inmersos en la misma situación. Actualmente hay 13 pisos habitados, con 11 menores en la finca en total, ya que tres familias decidieron marcharse del domicilio ante esta tesitura tan angustiosa e incómoda.

La vecina que se ha puesto en contacto con este diario para hacer pública esta "estafa" cuenta que ella, su marido y su hija entraron a vivir a esta finca en marzo del año pasado y tuvieron que pagar por adelantado el alquiler de un año (unos 450 euros mensuales). "Los vecinos que han podido se han ido ya por patas, pero los que no tenemos adónde ir, ¿adónde vamos? Quieres pensar que en España (son una familia extranjera de origen rumano) no pueden pasar cosas así, pero es que no se puede vivir en estas condiciones", lamenta.

Cambio de propietario

Los problemas aparecieron con el cambio de propietario. Tal como refleja la denuncia interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil de Benicarló (la comunidad de vecinos presentó una demanda conjunta por el corte del agua en noviembre y en enero esta vecina presentó una en particular por el amenaza del corte de luz, que al final se efectuó este lunes), en septiembre apareció en la finca un hombre que aseguraba ser ahora el nuevo propietario del edificio porque la anterior empresa supuestamente había desaparecido. Este representante instó a los vecinos a firmar contratos nuevos para empezar de cero, sino "todos iban a la calle".

Ante ese órdago, y al no conocer a ese individuo, los vecinos recurrieron a un abogado para que les asesorara y les recomendó que no lo hicieran, ya que aún tenían sus contratos de alquiler en vigor. Ante la negativa vecinal, los residentes afectados cuentan que el 4 de noviembre les cortaron el agua para conminarles a abandonar el edificio.

Al sufrir ese mobbing, finalmente llegaron a un acuerdo con el representante de la nueva empresa para formalizar nuevos contratos. Les dijeron que redactarían nuevos documentos y que instalarían nuevos contadores para que "todo estuviera más ordenado", detalla la denuncia. Los vecinos aceptaron, pero siguen sin agua desde noviembre.

"Difícil convivencia"

Tras tres meses sin suministro hídrico, la última medida de presión para echarles ha llegado esta misma semana, con el corte del servicio eléctrico. En la denuncia, los vecinos describen a este hombre como que "hace difícil la convivencia en el edificio, les amenaza y les intimida, dando patadas a las puertas y haciendo escándalo", hasta el punto de que "los menores viven asustados por el comportamiento de este señor".

"Solo les exige dinero para pagar, pero ellos siguen sin agua. Y les amenaza diciéndoles O pagáis o vais a vivir como animales y al final sí o sí vais a ir a la puta calle", recoge el escrito presentado a la Benemérita, ya que el representante de la empresa "no quiere llegar a un acuerdo y solo quiere que se vayan del edificio de manera inmediata".