Azucena no termina de aceptar su temprana enfermedad, pero esto no le impide acudir junto a Patri (un fiel acompañante) a la llamada de su hija Elena, responsable de un trágico acontecimiento, para huir en un viejo auto por las carreteras perdidas del país. Lo que comenzó como una huida desesperada, con las horas se transforma en un encuentro profundo entre personas que se necesitan, pero no se conocen. Y que los llevará a hacer cosas inesperadas, este es el hilo conductor de la obra que Carmen Machi, Macarena García y Santi Martín interpretarán el próximo 25 de febrero a las 19 horas en el Teatro Municipal Francisco Tárrega de Benicàssim bajo el título Nuestros Actos Ocultos.

Estos excepcionales artistas encabezan la programación cultural para el mes de febrero, que cuenta con más de 15 actividades organizadas y conjugadas entre teatro adulto, teatro infantil, cine, talleres artísticos para los más pequeños y tres exposiciones artísticas. De esta manera la exposición audiovisual de Marta Negre, podrá visitarse hasta el 25 de febrero en la sala expositiva de Melchor Zapata, pudiendo visitar hasta el 11 de febrero la obra de El salvatge i el moviment de Santiago Gil, pasando el testigo a partir del 16 de febrero a Salva Ríos y su obra Anònimes con un recorrido a través de comportamiento y el estado anímico del individuo. Por otro lado, y ahondando en la cultura más tradicional, la Agrupació folklórica del Cremaller celebra su 45º aniversario A lo largo de este tiempo, el Cremaller ha convertido en una asociación cultural que ha trabajado para recuperar el folklore en todas sus variantes: bailes, música, indumentaria... y también para transmitir esta parte de la cultura valenciana a las generaciones más jóvenes. En esta actuación la agrupación quiere rendir homenaje a todas las personas que lo han ayudado a nacer, crecer y perdurar en los años para conseguir que la llama del Cremaller no se apague nunca. También teatro infantil y mucho, mucho cine El día 11 de febrero el teatro Municipal Francesc Tárrega acogerá la obra de teatro especialmente recomendada para la infancia LAVANDAIE DI NUVOLE donde la ropa tendida se transforma en nubes, animales y universos, narrando una historia llena de ternura y alegría. Con actrices talentosas como Cinzia Morandi y Mónica Ceccardi, y la creatividad de Antonio Catalano, este espectáculo de 40 minutos es ideal para la infancia. Esta obra infantil podrá disfrutarse a las 17 y a las 18,30 horas. La mejor película de animación de los Premios de Cine Europeo, Robot Dream, pasará por el Teatro Francisco Tárrega los días 9 y 10 de febrero, también en estas fechas se proyectará Zona de Interés, Gran Premio del Jurado del Festival de Canes, Cholitas será el largometraje proyectado el 15 y 16 de febrero, que muestra la vida de 5 mujeres indígenas. Los días 16, 17 y 18 será la proyección de Un amor, galardonada en el Festival de San Sebastián, por último, el 23 y 24 de febrero se proyectará la película A fuego Lento, laureada en Cannes como Mejor dirección. El resto de la agenda cultural de Benicàssim puede consultarse en su página web: https://benicassimcultura.es/