Onda abordará las buenas prácticas en desarrollo sostenible en una jornada europea

Onda se prepara para un encuentro europeo dedicado al intercambio de experiencias y aprendizaje en materia de desarrollo urbano sostenible con la visita de los representantes de municipios socios de la red GreenPlace. Let's do it together!, dentro del programa URBACT que promueve la Unión Europea.

Así, durante la semana del 11 de marzo, los representantes de los municipios de esta red visitarán Onda y Cehegin, otro municipio español que forma parte del proyecto, para observar y aprender de las buenas prácticas en desarrollo urbano sostenible, con un enfoque especial en la regeneración verde.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que "estas visitas de estudio son una oportunidad invaluable para fortalecer la colaboración entre municipios y aprender unos de otros en el ámbito del desarrollo urbano sostenible”. “En Onda, trabajamos para abordar los desafíos ambientales y promover proyectos sostenibles como el Pulmón Verde y estamos encantados de compartir nuestras experiencias y aprender de las prácticas exitosas de otros municipios", ha añadido.

Jornada URBACT

Esta semana de intercambio contará con la participación de los distintos municipios que forman parte de la red GreenPlace, como Wroclaw, Loebau, Nitra, Quatro d’Altino, Limerick, Vila Nova de Poiares, Boulogne-Sur-Mer y Bucharest-Ilfov, entre otros. También estarán presentes algunos miembros del ULG (grupo de acción local) y técnicos y representantes políticos del Ayuntamiento de Onda.

Estos encuentros presenciales son fundamentales para abordar temáticas específicas como la participación ciudadana y el patrimonio cultural. La agenda de visitas incluye recorridos por el área del Pulmón Verde, el Bosque Olímpico y los Huertos Intergeneracionales.

Además, se llevarán a cabo talleres en el Centro de Día de la ONG Quisqueya, que forma parte del grupo de acción local, así como en la factoría cultural La Campaneta. En este contexto, se espera que los miembros de la red tomen nota de las prácticas exitosas realizadas en Onda, especialmente en lo relacionado con la regeneración verde.