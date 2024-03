Un municipio de Castellón tendrá el primer cámping 100% ecológico

Orpesa tendrá el primer cámping ecológico de la provincia de Castellón. El nuevo complejo turístico abrirá el próximo mes de julio, tras la finalización de las obras de la primera fase, con las primeras 40 parcelas.

El Eco Cámping Oro Verde (así se llamará) está alzándose en una parcela con una superficie de alrededor de 30.000 m2, que está ubicada justo en la raya del término, junto a Cabanes.

«Ya tenemos presentado el proyecto de cámping ecológico en el Ayuntamiento de Orpesa para la aprobación de la Declaración de Interés Comunitario (DIC)», según explica el propietario, José María López, que ya es dueño de otro consolidado cámping en el municipio (Oasis) y ha sido durante muchos años presidente de la federación de la provincia e incluso también llegó a estar al frente de la autonómica.

Ahora, es el consistorio el órgano encargado de presentar el trámite en las distintas consellerias para su correspondiente aprobación. No obstante, mientras se tramita la DIC «tendremos un permiso provisional para poder trabajar», según López.

Vista área del que será el primer cámping ecológico de la provincia. / MEDITERRÁNEO

El proyecto incluye dos fases más, con 50 parcelas cada una de ellas, y el objetivo es continuar con las obras para seguir desarrollando el plan integral después de la temporada, según relata su impulsor a Mediterráneo.

Todas las parcelas del complejo dispondrán de 100 m2, con baño y ducha en su interior. Y se suministrarán de su propia energía gracias a que cuentan con la instalación de placas solares.

Las instalaciones tendrán calles más amplias de lo habitual, con más de seis metros de anchura y un vial central de 12 metros.

Otra de las peculiaridades será que el suelo de las calles «no será hormigonado, irá con traviesas de madera ecológicas, los bordillos de la entrada estarán hechos con madera y piedra natural sobrepuesta», según indica López.

Sin hormigón y con vehículos eléctricos

Todos los edificios están diseñados móviles, sin nada de hormigón tampoco. No habrá bungalows, únicamente estará disponible para autocaravanas y tiendas de caravanas. Y es que los bungalows están más asociados como macrourbanización y no entran en los requisitos de un cámping ecológico. «Va a ser un cámping de futuro, no depender de la electricidad ni del gas ni de nada», expresa el propietario.

Las instalaciones también contarán con vehículos eléctricos, incluido un camión de recogida de basuras. Tampoco faltarán los aparcabicis, que se ubicarán en la zona de la recepción, ya que el cámping tendrá zonas peatonales y para circular en bicicleta.

Además, el proyecto sorprenderá con la instalación de atracciones infantiles para que los niños que quieran puedan entrar al cámping a disfrutar de ellas. Será un río lento con unas barcas de batería, en las que podrán montar los pequeños y navegar por un circuito de 25 por 25 metros.

En cuanto al perfil de los huéspedes, será más nacional durante el verano y extranjero fuera de la temporada, de países como Francia, Inglaterra y Holanda, entre otros.