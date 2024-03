Experiencia única en la cueva más famosa de Castellón: conocer la parte oculta de las grutas que casi nadie ha visto

Sumarse al exclusivo grupo de personas que conoce la parte no visitable para el público en general de les Coves de Sant Josep ya tiene fecha. La primera incursión para esta nueva experiencia espeleológica será el próximo 31 de marzo. Las entradas han salido a la venta y hay plazas disponibles.

Esta fue la novedad que la Vall d’Uixó presentó en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur). Durante mucho tiempo han ido dando información sobre las diferentes entradas de espeleólogos expertos, que han documentado los avances en la búsqueda del origen del río subterráneo.

Después de estudiar mucho las posibilidades y la manera más adecuada de abrir esa zona a los visitantes, el Ayuntamiento y Emsevall (la empresa pública que gestiona el recurso) vieron una oportunidad que puede interesar a un perfil de turista muy concreto y, a partir de este mes, la pondrán a prueba.

La experiencia será mensual y se llama 'Origen'

El nombre con el que han bautizado la experiencia es Origen y se desarrollará con la misma empresa que gestiona el espeleokayak, cuyo éxito justifica en buena medida que se haya lanzado esta nueva opción.

Una vez al mes (la primera será el Domingo de Pascua) un grupo de 16 personas, como máximo, accederá a les Coves con el mismo equipamiento que quienes realizan el espeleokayak (neopreno y casco que ofrece la empresa). Deben ser mayores de 12 años y los mayores de 65 deberán aportar un certificado médico.

El coste de cada entrada es de 100 € y solo se puede llegar en kayak

Los participantes llegarán a la parte no visitable con un kayak, que dejarán en el punto de acceso al primer sifón. Todos llevarán luz frontal en el casco, dado que la cueva, a partir de ese punto, no tiene ningún tipo de iluminación. Desde les Coves indican que no es una experiencia exigente desde el punto de vista físico, pero «hay que tener en cuenta que se pasa por lugares estrechos y en algunos puntos el agua cubre hasta las rodillas y en otras, casi todo el cuerpo».

No es aconsejable en casos de claustrofobia o miedos similares. Les acompañará un guía especializado en espeleología.

El precio se corresponde con el carácter exclusivo de esta oportunidad. Cada visitante deberá pagar 100 euros por vivir una experiencia nunca antes posible.