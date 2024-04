286.000 € para crear una carpa cubierta para eventos en Moncofa

El Ayuntamiento de Moncofa construirá una carpa cubierta en la zona de párking que hay entre el edificio polifuncional y el polideportivo municipal, con la finalidad de contar con un espacio cubierto para llevar a cabo eventos en jornadas en las que la meteorología sea adversa. El espacio tendrá capacidad para unas 1.000 personas, incluida la zona para el escenario destinado a la música. La inversión para este proyecto alcanza los 285.795 euros.

«En Moncofa no contamos con un espacio cubierto de grandes dimensiones para ser utilizado sobre todo en días donde la meteorología no es apta para realizar actos al aire libre. Y como en algunas ocasiones hemos padecido la suspensión del algún evento por este motivo, hemos visto con buenos ojos poder contar con una instalación de estas características», explica el primer teniente alcalde, José María Andrés.

El párking que ocupa el espacio donde esta prevista la construcción de la carpa «seguirá utilizándose, salvo los días programados para realizar cualquier evento. Y una vez se celebre el acto en cuestión, volverá todo a la normalidad y los vehículos podrán estacionar», indica Andrés.

Por su parte, el alcalde, Wences Alós, añade que «la localidad va sumando habitantes, lo que conlleva que durante el transcurso del año sume un buen número de actividades. Esta carpa será de gran uso para todas las asociaciones que cuenten con programación anual porque dejarán de mirar al cielo, ya que la climatología no será impedimento para realizar los actos programados».

«Creo que es una inversión muy acertada que será del agrado de todos los vecinos porque siempre será de gran utilidad, no solo para eventos programados por el Ayuntamiento, sino que cualquier colectivo local la podrá utilizar, siempre y cuando se adapte a sus necesidades», concluye Alós.

