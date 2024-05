L'Ajuntament d'Alcalà forma a l'alumnat de l'IES Serra d’Irta en primers auxilis.

La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament d'Alcalà organitza, un curs més, la formació en primers auxilis per a l'alumnat de l'IES Serra d’Irta. Enguany, s'ha destinat a l'alumnat de 4t d'ESO, proporcionant-los coneixements per a enfrontar-se a situacions mèdiques extremes, com a parada cardiorespiratòria, tant en casos de persona inconscient que respira, persona conscient o persona inconscient que no respira i està en parada.

En concret, les àrees de formació han sigut: curs bàsic de primers auxilis; reanimació cardiopulmonar (maniobra RCP); ennuegada (maniobra de Heimlich); reconéixer una situació d'emergència, activació de serveis d'emergències i com actuar en aquests casos i ús del desfibril·lador. La formació es realitza per part de l'Associació de Recursos Sanitaris Azahar.

La regidora de Sanitat, Melina Fradejas, ha destacat que “formant als nostres joves ens assegurem que estan preparats i preparades, en cas d'haver d'enfrontar-se a una situació d'aquest tipus, la qual cosa els pot resultar de gran utilitat tant per a la seua seguretat, com de la dels seus familiars i companys”.