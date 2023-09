l exsenador territorial de Compromís, Carles Mulet, que pertenece a una de las patas de la coalición, Iniciativa (el partido de Mónica Oltra) llevará a los tribunales la elección de Enric Morera (expresident de las Corts Valencianes y uno de los fundadores del Bloc, ahora Més, que es el partido mayoritario de Compromís) como nuevo senador territorial designado por las Corts Valencianes que ha provocado una crisis interna en la coalición. Así lo ha confirmado el propio Mulet a este diario tras escribir una entrada en su blog en la que señala que está estudiando de qué manera elevar el asunto a los tribunales, que considera un "claro incumplimiento del contrato firmado y validado ante la Junta Electoral" dentro de una misma coalición: Compromís.

La forma no está definida todavía pero el tema está encima de la mesa, dice. "En la última Mesa Nacional y reuniones previas se acordó darme apoyo en esta vía judicial y por fin tengo los documentos que había pedido. Sé que tendré la razón, la incógnita es si los tribunales tirarán hacia delante el tema. En todo caso, espero en los próximos días poder tener presentado el escrito ante los tribunales, que ya tiene el esqueleto conformado. Es un derecho al que no quiero renunciar", detalla en su escrito hecho público en su web. "Estoy explorando la vía judicial, la idea es hacerlo pero no sé si lo haré yo o el partido", señalaba Mulet. Con todo, Iniciativa, preguntado por esta cuestión, toma distancia de la intención del exsenador y dice que en "ningún órgano de Iniciativa se ha abordado la judicialización de la elección del senador".

Todo este conflicto se remonta a la designación del senador territorial por las Corts Valencianes, que suscitófricciones que se han enquistado y todavía perduran, dos meses después. En aquel momento, tras las elecciones autonómicas del 28M y las generales del 23J, el partido mayoritario Més propuso de candidato a Enric Morera, con el rechazo de Iniciativa, que apostaba por el senador desde 2015 de Iniciativa, Mulet. Més se impuso y presentó a Morera como aspirante a las Corts y en el pleno de ratificación de los representantes territoriales, Compromís dividió su voto en el hemiciclo valenciano con 10 votos a favor, de los diputados de Més y cuatro en banco (tres de Iniciativa y uno de VerdsEquo) como muestra del enfado.

Los de Iniciativa defendieron que el cargo les correspondía al estar infrarrepresentados en el hemiciclo valenciano, pero en Més consideraron que, tras las elecciones generales en las que fueron elegidos diputados del Congreso por Sumar Àgueda Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa), el tercer puesto en Madrid les correspondía por ser la fuerza mayoritaria. No solo hubo un desencuentro en la votación (lo que no evitó que Morera fuera finalmente elegido como senador territorial), sino que Iniciativa decidió apartarse de los órganos de la coalición Compromís hasta que Més «reconsiderara su decisión», pues defendían que el partido de Baldoví se había saltado los acuerdos internos.

Un enfado que manifestaron con la protesta pública del voto en blanco en las Corts y que pese a los intentos de acercamientos; perdura. Tal como contó esta semana este diario, no ha vuelto a haber actividad orgánica dentro de Compromís y las relaciones entre Iniciativa y Més se limitan al ritmo de trabajo institucional. Pese a todo, Iniciativa y Més forman, también junto a verdsEquo, la única fuerza a la izquierda del PSPV con representación en las Corts y los esfuerzos para entenderse se están dando, según contó Levante-EMV, periódico también preteneciente al grupo Prensa Ibérica. Mulet, por su parte, no olvida el desencuentro y va un paso más allá con el anuncio de llevar el asunto a los tribunales.