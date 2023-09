Los sueldos del Consell

El nuevo Consell de la Generalitat ya está consolidado en sus cargos. La norma establece que los altos representantes que componen el ejecutivo valenciano tienen dos meses desde su nombramiento para presentar sus datos de rentas, bienes, actividades y compatibilidades. Es decir, los sueldos que han percibido, a qué se han dedicado y qué actividades (públicas y privadas) han estado desarrollando, entre otras cuestiones. Pues bien, en el portal de la Generalitat todos los consellers y conselleres han colgado las rentas recibidas (por trabajo, por actividad económica, capital inmobiliario o patrimonial). Otra cosa son las actividades o lo bienes que se poseen, pues hay algunos titulares de áreas autonómicas que sí lo tienen incluido en sus perfiles y otros que no.

Que figuren o no en los apartados no necesariamente significa que no se hayan presentado en el plazo (dos meses desde su nombramiento). De hecho, presidencia informa de que todos los miembros del Consell han registrado sus informaciones pero los técnicos de la Generalitat se encuentran analizando los documentos y van incluyéndolos en el portal público web, a espera de subsanar posibles fallos. De ahí que todavía haya apartados por rellenar en los perfiles de algunos consellers, como los de Vox. En sus perfiles no figuran ni sus bienes ni sus actividades pasadas y presentes. Con todo, lo que ya está publicado en los diez perfiles son los sueldos que percibieron los miembros del Consell en el pasado ejercicio. José Luis Aguirre, el titular de Agricultura, es el que más dinero recibió, seguido del president Carlos Mazón.

Aguirre percibió por su trabajo 53.471,25 euros; por sus actividades económicas 46.457,98 euros y con los rendimientos que percibió por capital inmobiliario, ya cosechó un sueldo de 99.929,23 euros. Carlos Mazón, por rendimiento de trabajo, cuando era presidente de la Diputación de Alicante, cobró el año pasado 95.521,04 euros, según consta en el portal de la Generalitat.

Nuria Montes, consellera de Innovación, es la tercera persona que más dinero ganó en su etapa de Hosbec, la patronal hotelera. Un total de 80.958,22 euros por su trabajo el año pasado, además de 1.200 euros por su capital inmobiliario. En la página web también se detalla que el vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, recibió 30.394,41 euros, 22.303,50 como salario.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y consellera de Igualdad, Susana Camarero, tuvo un rendimiento de sus actividades económicas estimado de 45.064,64 euros y trabajaba, hasta que fue nombrada, en la consultoría Llorente y Cuenca como directora senior de contexto político.

Ruth Merino, consellera de Hacienda, tuvo un sueldo de 71.210,21 euros por su trabajo en las Corts Valencianes. La consellera de Justicia, Elisa Núñez, no ha percibido nada por sus actividades laborales, según la Generalitat.

Salomé Pradas, de Medio Ambiente, ganó 76.903 euros en 2022 como senadora y tiene participaciones en más de 10 inmuebles.

Por su parte, Marciano Gómez, conseller de Sanidad cobró por su trabajo 83.402,88 euros en 2022, además de un rendimiento de 3.400 euros por su capital inmobiliario y hasta su nombramiento trabajaba como médico de la unidad médica de corta estancia.

José Antonio Rovira, de Educación, ganó 77.662,35 euros como diputado en Les Corts y percibió 523 euros por su capital inmobiliario. Además, todavía gestiona sigue al frente de un fondo de inversión inmobiliario de más de dos millones de patrimonio.