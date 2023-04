PSPV-PSOE, que logró 9 concejales con 6.322 votos y un porcentaje del 37,4 %, intentará revalidar la mayoría en la Vall d’Uixó el próximo 28 de mayo en las urnas. El siguiente partido con más sufragios en 2019 fue el PP con 3.735 y un porcentaje del 22,09 %, que le reportaron 5 concejales, seguido de EUPV (3 concejales), Ciudadanos (2), Compromís (1) y Vox (1). Tania Baños (PSPV), Herminio Serra (PP), Fernando Daròs (Compromís), Valentín López (Vox), Ernesto Doménech (Ciudadanos) y Marc Seguer (Podem-EUPV) son los candidatos de los principales partidos.

Las listas completas de los partidos para el 28M en la Vall d’Uixó

Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)

1. Don HERMINIO SERRA MARTÍNEZ

2. Doña MARGARITA MARCO FERNÁNDEZ

3. Doña VERÓNICA ROLDÁN SEGARRA

4. Don JUAN DIEGO GARCÍA TALAMANTES

5. Doña MARÍA DOLORES SEGARRA SALVADOR

6. Don JOSÉ ANTONIO PÉREZ SEGARRA

7. Doña MARÍA ESPERANZA NEBOT GRANERO

8. Doña MARÍA JOSÉ ARAGONÉS SEGURA

9. Doña MILAGROS SEGOVIA SÁNCHEZ-PASCUALA

10. Don JORGE CENTELLES ROIG

11. Don VICENTE MARRAMA REBOLLAR

12. Doña PALOMA AZCOITIA CORREIA

13. Don ALBERTO MATEY RUBIO

14. Doña MARÍA AMPARO SEGARRA NEBOT

15. Doña ISABEL ORTIZ CLAVELL

16. Doña MARÍA DEL CARMEN VILAR MINGARRO

17. Don GAIZKA MORENO PEDRO

18. Doña NEUS PÉREZ FERRANDO

19. Don CARLOS MADRIGAL SÁNCHEZ

20. Doña MARÍA PILAR NAVARRO NAVARRO

21. Don DIEGO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Suplentes

1. Don FRANCISCO JOSÉ REBOLLAR ARAGONÉS

2. Doña MARÍA DEL MAR VIRUELA GARCÍA

3. Don BENJAMÍN NAVARRO NAVARRO

Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

1. Doña TANIA BAÑOS MARTOS

2. Don VICENTE PITARCH GREGORI (Independiente)

3. Doña ZAIDA MORENO SEGOVIA

4. Don JAVIER ANTONIO FERRERES BURGUETE

5. Doña MARIA CRUCES MAXIMIANO

6. Don JORGE GARCIA FERNANDEZ

7. Doña MARIA DEL MAR ARZO FUERTES

8. Don XIMO ZORRILLA ADSUARA

9. Doña MARIA ELENA PEREZ RUIZ

10. Don MANEL AGEA TUR (Independiente)

11. Doña OLGA FERRANDIS CARMONA

12. Don MIGUEL ANGEL NAVARRETE CEPEDA

13. Doña FRANCESCA BARTOLOME PALASI

14. Don MANUEL FENOLLOSA SANCHEZ

15. Doña ANA INIESTA ESTEVE (Independiente)

16. Don ANDRES GARCIA REOLID

17. Doña CARMEN JARQUE LOPEZ (Independiente)

18. Don ARTURO PEIRATS GIL (Independiente)

19. Doña SUSANA SEGOVIA GRANERO

20. Don PATRICIO SEGARRA FRIAS

21. Don JOSEP TUR RUBIO

Suplentes

1. Doña ROSA MARIA FERRERES MANGRIÑAN

2. Don MANUEL GARCIA MARTINEZ

3. Doña ANA MARIA CAPITAN SANCHEZ

Candidatura núm.: 3. VOX (VOX)

1. Don VALENTÍN LÓPEZ LÓPEZ

2. Don LUCAS ESBRÍ NUÑO

3. Doña MARÍA ELENA BELTRÁN BELTRÁN

4. Don VICENTE RAMÓN SALVADOR ROIG ROIG

5. Doña LORENA GARCÍA JUÁREZ

6. Don CRISTIAN SUÁREZ BADENES

7. Doña ADELA BARRUL MANZANO

8. Don JOAQUÍN GOMIS MOYA

9. Doña PAULA MARTÍNEZ ANDRÉS

10. Don SERGIO NUNCIA BARRUL

11. Doña ANA QUIRANT QUEROL Querol

12. Don JUAN VICENTE EXPÓSITO MARTÍ

13. Doña RUTH GUILLEM ESBRÍ

14. Don ADRIÁN NAVARRO PEÑARROJA

15. Doña ROSA MARÍA MARTÍ MARCO

16. Don LEOPOLDO PEÑARROJA BELTRÁN

17. Doña SILVIA ESBRÍ SAUCEDO

18. Don DANIEL PEIRATS RUIZ

19. Doña ESTHER MOLINS SEMPERE

20. Don ENRIC MORENO TOBOSO

21. Doña MIRIAM FORNER FAYOS

Suplentes

1. Don ANTONIO ÁNGEL DE TENA OÑATE

2. Don IVÁN DE PEDRO MARTÍNEZ

3. Doña MARÍA BLANCO PÉREZ

Candidatura núm.: 4. UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)

1. Don MANUEL SILVESTRE SANCHEZ AMOR

2. Don JOSÉ JAVIER MIRALLES LANGA

3. Don JOSÉ VICENTE CARCELEN GREGORI

4. Doña MARÍA DOLORES SILVESTRE PIQUERAS

5. Doña MARÍA DESAMPARADOS MASIA PENELLA

6. Don JOSÉ SERRA NAVARRO

7. Doña ROSA MARÍA ROQUETA MUÑOZ

8. Doña LEONOR GARCÍA SEGARRA

9. Don CARLOS COLLADO PUIG

10. Doña PATRICIA AURELIA AMOR VICENTE

11. Don CARLOS SORIANO LÁZARO

12. Doña BEGOÑA MARÍA MOLINA CASAUS

13. Don JOSÉ GARCIA SEGARRA

14. Doña ISABEL MORENO GONZALEZ

15. Don JOSÉ MARÍA PALASI GIMENEZ

16. Doña MARÍA MAR SANCHEZ MONTERO

17. Don JOSÉ FLORES GONZALEZ

18. Don ANTONIO HIDALGO VILLALBA

19. Doña DOLORES NICOLAS ANTOLINOS

20. Doña MARÍA JOSEFA GUIRAO NAVARRO

21. Doña MARÍA JESUS PEREZ HONDUVILLA

Suplentes

1. Don JUAN MANUEL HERNANDEZ ANGEL

Candidatura núm.: 5. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)

1. Don ERNESTO DOMÉNECH HERRERO

2. Doña TERESA DIAGO ARNAU

3. Don MANUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ

4. Doña ROSARIO GARCÍA PORCAR

5. Don ALEJANDRO CANO MARTÍNEZ

6. Doña MARIA TERESA GÓMEZ CHALMETA

7. Don AUGUSTO CALLADO CARRIÓN

8. Doña NATHALIE CHRISTINE SCHAFER

9. Don ALBERTO MOLINER CASTELLÓ

10. Doña MARIA CONSUELO MARTINEZ SALVADOR

11. Don DIEGO SEGOVIA TITOS

12. Doña VANESSA GILABERT ASTASIO

13. Don ROBERTO DOMÉNECH HERRERO

14. Doña FLORA SEVERINO HERNANDEZ

15. Don IGNACIO GASTALDI ORQUIN

16. Doña MERCEDES MARCO HERRERO

17. Don JOSÉ MANUEL RAMÓN GARCÍA

18. Doña SARA GÓMEZ BATALLER

19. Don ALBERTO REAL DASI

20. Doña CARMEN VIOLETA GONZÁLEZ ALBARRACÍN

21. Don ALBERTO REAL CARBONELL

Candidatura núm.: 6. YO LA VALL (YOLAVALL)

1. Don ERNESTO FENOLLOSA TEN

2. Don FULGENCIO AMBER CASTILLA (Independiente)

3. Doña MARIA CARMEN TALAMANTES IGUALADA (Independiente)

4. Don JOSE MARIA GALAN SANCHEZ (Independiente)

5. Doña MARIA JOSE MELCHOR VALLS (Independiente)

6. Don XAVIER SEGARRA SANCHIS

7. Don RICHARD MUÑOZ MARTINEZ (Independiente)

8. Don JOAQUIN CARRERO LAZARO (Independiente)

9. Doña ANA MARIA SANCHEZ PASCUALA NAVARRO (Independiente)

10. Doña MARTA MARIA PATON ALMELA (Independiente)

11. Don JESUS CARRATALA CANOS (Independiente)

12. Doña MARIA JULIA SORLI BRAVO (Independiente)

13. Doña ELVIRA VILALTA ROIG (Independiente)

14. Don MANUEL CALLAU SALVADOR (Independiente)

15. Don RAMON SEGOVIA GONZALEZ (Independiente)

16. Don ANTONIO CIFUENTES MARTINEZ (Independiente)

17. Don EDUARD PATON LOPEZ (Independiente)

18. Doña EUSTAQUIA SANCHEZ DIAZ (Independiente)

19. Doña ANTONIA GIL SILVESTRE (Independiente)

20. Doña LUZ MARY VILLALOBOS GUEVARA (Independiente)

21. Don JOSE MELCHOR GASULLA (Independiente)

Suplentes

1. Don JOSE FAS FONFRIA (Independiente)

2. Doña REYES ARGANDOÑA SANCHEZ (Independiente)

3. Doña JUANA ANTONIA SANCHEZ MARIN (Independiente)

4. Don BRUNO LUCIANO BONIGACINO BUTTIGLIONE (Independiente)

Candidatura núm.: 7. COMPROMÍS PER LA VALL: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don FERNANDO DARÓS ARNAU

2. Don JORGE MARQUÈS FAS

3. Doña ANA BERNAT AGUILAR

4. Doña MARIA PLAZAS MARTÍNEZ

5. Doña ALBA Mª FAS BOTIAS

6. Don JOSÉ MANUEL SALVADOR LÓPEZ

7. Doña Mª JESÚS IGLESIAS GÓMEZ

8. Don PASQUAL GONZÁLEZ CORONADO

9. Doña MªCARMEN SOLA LÓPEZ

10. Don ROMÁN ORENGA PEIRATS

11. Doña XANA ARDID BAS

12. Don JOSÉ VICENTE ESBRÍ CLAVELL

13. Doña MIREIA MARÍN MELCHOR

14. Don MARC FALCÓ PÉREZ

15. Doña JOSEFINA LÓPEZ ROMERO

16. Don JOSEP IGNACI MARCO GÓMEZ

17. Doña ESTHER PAULO FUERTES

18. Don MARIO LÓPEZ MARTÍNEZ

19. Don VICENT CABOS SERRA

20. Doña VERÓNICA MICÓ TORMO

21. Don XIMO BELTRAN MARTIN

Suplentes

1. Don EDILBERTO BADIA GÓMEZ

2. Doña ROSA Mª ASTASIO CAVERO

3. Don HIGINIO DANIEL GARCÉS

Candidatura núm.: 8. ESQUERRA UNIDA - UNIDES PODEM LA VALL D’UIXÒ (EUPV - PODEM: UNIDAS)

1. Don Marc Seguer Moya

2. Doña Maria de los Ángeles Artero Prado

3. Don Sergi Ortega Fernández

4. Don Francisco Andreu Gallego

5. Doña Lidia Chacón Benítez

6. Doña Rosario Castelló Alfaro

7. Don Jorge Castelló Segarra

8. Doña Maria Dolores Fas Melià

9. Don Rafael Baldayo Badenes

10. Doña Ester Aurelia Andrés y del Alar

11. Don Rafael Enrique Patón Almela

12. Doña Divina Moya Diago

13. Don Román Dominguez Vas

14. Doña Maria Luisa Talamantes Gómez

15. Doña Josefina Herrero Martínez

16. Don Youssef Assaraji Ajriri

17. Doña Maria José Montes Sánchez

18. Don Emilio Madrigal Martínez

19. Doña Maria Martínez Torres

20. Don David Lluch Almenar

21. Doña Maria Carmen García Arnau

Suplentes