El concejal de Ciudadanos en Castelló, Esteban Ventura, acaba de presentar su baja del partido y como edil de la capital de la Plana por discrepancias con la dirección de Cs en la capital de la Plana ya solo 19 días de la elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo. El hasta ahora concejal castellonense ha remitido también una carta a sus compañeros de partido donde explica los motivos por los que ha tomado esta decisión. Este es el texto del escrito:

"Castellón, 9 de mayo de 2023

Hoy me dirijo a los afiliados y simpatizantes de Ciudadanos Castellón y a los castellonenses en general para despedirme primero, del que ha sido mi partido durante casi ocho años desde que me afilié y a los castellonenses en general, a los que tengo el orgullo de haber representado durante la presente legislatura y que no agoto, porque quiero despedirme sin ataduras y en libertad.

Aunque no ha sido una legislatura fácil, pandemia mediante, de los errores aprendemos todos. Para mí han sido cuatro años de aprendizaje continuo y me voy agradecido, sobre todo a mis compañeros de Grupo Municipal porque de todos y cada uno de ellos, siempre he recibido ayuda y como no, del resto de compañeros de corporación, tanto de los más cercanos ideológicamente como de los que me considero a las antípodas, porque al final hay que respetarse como personas y creo que eso, lo hemos conseguido fuera del debate político. Por supuesto, si en alguna ocasión he podido ofender a alguien no ha sido de forma intencionada, pero aprovecho estas líneas para disculparme.

Y son las personas y su calidad humana, a través de sus creencias y valores las que deben trabajar en equipo para que un proyecto político se implante, crezca, se mantenga… A sabiendas y sin importarte que los proyectos permanecen y las personas van y vienen. Cuando esto no se tiene claro, ni se trabaja, mucho menos se entiende la política como servicio público y vocacional, sino que se entiende como algo personal y en beneficio propio. Y esto es lo que ha pasado en Ciudadanos Castellón. A lo que hay que añadir, la decadencia de la marca nacional y el fracaso de la refundación del partido.

Castellonenses, afiliados y simpatizantes de @CsCastellon_C ayer presenté mi baja en @CiudadanosCs donde he militado 8 años. Acabo de presentar mi renuncia como concejal en el @AjuntCastello porque no puedo seguir defendiendo un proyecto en el que no me siento identificado😔 — Esteban Cs (@EstebanCs12) 9 de mayo de 2023

El 13 de febrero, fui elegido coordinador de la campaña electoral para las elecciones municipales en las que Eduardo del Pozo se presenta como candidato de CS por Castelló de la Plana. Y el 24 de Febrero renuncié al cargo y a formar parte del futuro proyecto de CS. Diez días fueron suficientes para no seguir siendo cómplice de una campaña en diferido.

Las campañas las forman equipos de personas y no de ‘peones’ y el trabajo debe ser en equipo y no guiado como marionetas por quien un día fue alguien y hoy sigue manejando sus viejos hilos, dirigiendo al partido entre bambalinas.

Por tanto, no podía seguir posando en un cargo ni ser cómplice de ocultar información a los compañeros del equipo de campaña y del partido.

Entonces, al tomar esta decisión de renuncia, me sentí liberado, me puse a disposición del candidato y de todos los compañeros del partido pero desde mi condición de concejal en el Grupo Municipal. Desde entonces y hasta la fecha, nadie ha pedido ayuda ni consejos a los representantes municipales de Ciudadanos. Es más, nos han ninguneado públicamente. Justo en este momento, nadie puede permitirse el lujo de restar porque como dice el dicho, la unión hace la fuerza, pero quien no entiende la política más que en beneficio propio, difícilmente puede entender que un equipo te protege y te respeta, nunca te hace sombra.

Estos mimbres ya deshilachados son los que quedan de aquel proyecto que un día me ilusionó, en el que me afilié y en 2019 me dio la oportunidad de representar a mi ciudad y a su gente, los castellonenses. Pero ya no puedo estar un minuto más defendiendo lo indefendible. No puedo estar en la oposición criticando a un Gobierno que no piensa en grande para mi ciudad y pertenecer a un partido que no ambiciona una ciudad mejor, una capital como merecen los castellonenses. Porque un proyecto que se define liberal en el que no dejan aportar, discrepar, opinar… es de todo, menos liberal. Así que el 24 de febrero me liberé como he dicho, pero hoy estoy tomando la decisión correcta para ser libre.

Así que a los que siguen creyendo en el proyecto de Ciudadanos, ánimo. A los que tenían dudas, suerte. A los que me conocen, os podéis imaginar lo difícil que es tomar una decisión así. Y lo mejor, sin duda, que me llevo mucho bueno: haber aportado mi granito de arena por mejorar Castelló, aunque queda mucho por hacer. Por supuesto, me llevo muy buenos amigos. Esto es lo bonito y gratificante de la política municipal: el contacto y la cercanía con cada uno de los vecinos porque compartir su problema, su reivindicación, su ilusión, su fiesta es lo que te hace ser uno más... Gracias a todos por vuestro apoyo y cariño siempre.

Un abrazo

Esteban Ventura Martí"

¿Entrará otro concejal de Cs en el Ayuntamiento?

Por el momento, y según ha podido saber este diario, debido a la premura de las elecciones, no está previsto, ni hay tiempo material, para que entre otro concejal de Ciudadanos a suplir el puesto de Ventura. Esta es la tercera dimisión que se produce en el grupo municipal de Ciudadanos en este mandato, tras la salida del portavoz, Alejandro Marín Buck y de Paula Archelós que pasó al grupo de los nos adscritos.