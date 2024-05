Feijóo considera que la retirada de la ley del suelo demuestra que el Gobierno de coalición está "roto"

La retirada de la ley del suelo decidida por Pedro Sánchez para evitarse otra derrota parlamentaria este jueves en el Congreso demuestra, según Alberto Núñez Feijóo, la debilidad del Gobierno central. "El problema, en mi opinión, es que el Gobierno está roto y la coalicion parlamentaria también lo está", ha afirmado el líder del PP en una entrevista en Telemadrid.

Fuentes del PP insinuaron la víspera que no ayudarían a Sánchez a sacar adelante esa votación, para retratar la fractura interna (Sumar había mostrado su rechazo), pero Feijóo se ha sacudido cualquier responsabilidad en que esa norma no empiece a tramitarse en la Cámara baja y se ha quejado de la falta de diálogo del PSOE. "Parece que el problema lo tiene la oposición. (...) Yo le escucho pero, si no quiere hablar conmigo, es muy difícil poder escuchar lo que usted no me quiere decir", ha continuado. "El Gobierno se ha roto dos veces en 48 horas", ha subrayado en otro momento como si la votación se hubiera producido. Feijóo se refería a que, este martes, Sánchez ya sufrió una derrota parlamentaria cuando Sumar y también el PP evitaron que empezara a tramitarse la proposición de ley encaminada a penalizar todo tipo de proxenetismo y a los clientes.

Campaña de las europeas

La retirada de la ley del suelo, decidida por Sánchez para no mostrar esa debilidad justo cuando este viernes empieza la campaña electoral de las europeas, deja aparcada una norma deseada por los alcaldes, las comunidades autónomas y las patronales del sector. De hecho, el PP había preparado enmiendas parciales estos meses atrás, en lo que parecía que iba a concluir con el primer pacto de la legislatura con el PSOE. Al final, no ha podido ser así.

Feijóo ha aprovechado el paso atrás dado por el presidente del Gobierno para destacar la "absoluta soledad en política exterior", una situación que cree que también se replica "en política exterior". En este contexto ha vuelto a rechazar la decisión del Ejecutivo central de apoyar la creación del Estado de Palestina el próximo martes en el Consejo de Ministros. Como dijo el miércoles en la tribuna del Congreso, el líder del PP considera que tanto esa decisión sobre el conflicto de Oriente Próximo como la crisis diplomática con Argentina son elementos que Sánchez está usando para desviar el foco del 'caso Koldo', sobre venta de mascarillas, y el trabajo de su esposa, Begoña Gómez. "Yo lo lamento profundamente, pero utilizar a un pueblo como el palestino para solucionar un problema interno, un problema de corruptelas del entorno del presidente y del Partido Socialista y del Gobierno, es inmoral", ha lanzado.