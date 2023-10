El 19 d'octubre començarà la onzena edició del taller d'escriptura que imparteix, al centre de l'UNED de Vila-real, l’escriptor Vicent Usó. El taller, que s’inscriu dins l'oferta educativa del centre i s'allargarà durant tot el curs, va dirigit a totes aquelles persones --alumnes o no del centre-- que vulguen aprendre o millorar la seua capacitat per escriure textos narratius. La matrícula està oberta i els futurs alumnes poden triar entre la modalitat presencial o seguir-lo des de casa a través de les gravacions de les classes.

El coordinador del taller, Vicent Usó (Vila-real, 1963), té una ampla trajectòria com a novel·lista i com a professor de tallers d’'escriptura. Fruit d'aquesta última activitat és el llibre L'arquitectura de la ficció. Claus per a escriure narrativa, un manual d'escriptura que va nàixer a partir del taller del centre vila-realenc i que ha esdevingut un dels llibres de referència per a l’aprenentatge de l'escriptura narrativa.

Segons Vicent Usó, "l'activitat intenta donar resposta a l'interés creixent que la societat ha manifestat en els darrers anys per aprendre els fonaments de l'escriptura literària. Així, l'augment de la demanda de tallers d’escriptura creativa, juntament amb la proliferació dels clubs de lectura, han suposat una vertadera revolució en la manera de concebre la relació entre la gent i la literatura". Com a novel·lista, ha escrit prop de vint de títols que han obtingut premis tan importants com el Ciutat d'Alzira, l'Enric Valor o el Fiter i Rossell a Andorra.

Continguts

Entre els continguts del taller destaca l'interés per aprofundir en el domini dels recursos literaris específics de la narrativa (com ara els diàlegs, els personatges, el temps del relat, etc.), però també hi cabrà un repàs a les estratègies lingüístiques més comuns (la puntuació, la tria de paraules, etc.). A més, s'analitzaran fragments i obres d'autors consagrats i es posarà molt d'èmfasi en la creació de textos per part dels alumnes i en la revisió com una pràctica literària imprescindible.