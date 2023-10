L'UJI ha guardonat amb els premis Personal investigador jove, convocats dins del Pla propi d’Investigació per a 2023, a Lubertus Bijlsma (Ciències); Esther Castillo Gómez (Ciències de la Salut); Manuel Francisco Dolz Zaragozá (Enginyeria i Arquitectura); María Lidón Moliner Miravet (Ciències Socials i Jurídiques) i Agnese Sampietro (Arts i Humanitats), amb una dotació econòmica per a cadascun dels investigadors i investigadores de 1.500 euros.

Objectius i projectes

Incorporar personal investigador amb talent que contribuisca al desenvolupament social, cultural i econòmic del seu entorn és una de les vies per mantenir la qualitat investigadora de la Universitat Jaume I. Els premis volen reconèixer la qualitat i l’excel·lència en l’acompliment de la tasca investigadora, tant del personal que està en la fase inicial de la seua carrera com del personal científic junior, des de l’etapa de perfeccionament postdoctoral fins a l’etapa de consolidació.

L’objectiu de la investigació de Lubertus Bijlsma, del grup Q-AMS-Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient, ha sigut l’augment dels coneixement sobre els contaminants emergents i la seua eficaç eliminació en els processos de tractament d’aigües. Actualment, s’orienta cap a l’epidemiologia basada en aigües residuals (EBA), un enfocament d’avantguarda que usa les aigües residuals com a font d’informació i avaluació de la salut comunitària.

La recerca de Esther Castillo Gómez, coordinadora del grup d’investigació NEST-Neuropatologia i plasticitat cerebral, s’ha centrat en comprendre el paper de la plasticitat cerebral en la salut mental, en concret, en els trastorns socioafectius relacionats amb l’estrès en etapes vulnerables de la vida, com la infància, l’adolescència o la senescència. Estudien les conseqüències de l’estrès amb diversos enfocaments biotecnològics i una anàlisi avançada d’imatges i mostres cerebrals.

Les contribucions de Manuel F. Dolz Zaragozá, del grup HPC&A-Arquitectures i Computació de Altes Prestaciones, es troben en les àrees de Computació d’Alt Rendiment (HPC) i Ciència Computacional, amb l’objectiu d’optimitzar aplicacions de ciència i enginyeria, així com de contribuir a la lluita del canvi climàtic i generar avanços en diversos sectors com, per exemple, el desenvolupament i millora d’aplicacions d’intel·ligència artificial per a l’atenció sanitària, les quals poden conduir a diagnòstics més precisos, millor assistència i tractaments personalitzats.

La coordinadora del grup Edarso-Educació, Art i Societat, Lidón Moliner Miravet, ha situat el seu treball des d’una perspectiva inclusiva, amb l’objectiu de crear societats més justes i compromeses a través de l’aplicació de la tutoria entre iguals recíproca en àrees com les matemàtiques, de les històries de vida de professorat LGTBIQ+ com a recurs pedagògic o de l’aprenentatge cooperatiu des de la música comunitària. En tots els casos es tracta de promoure la formació d’una ciutadania més activa, crítica i inclusiva.

La tasca investigadora d’Agnese Sampietro, del grup Sociolingüística, ha sigut l’estudi lingüístic de la multi modalitat en Internet, és a dir, la integració de text, imatges i altres recursos semiòtics en la comunicació digital. La seua tesis doctoral va ser el primer treball sobre els emojis que va obrir una línia d’investigació original que continua personal investigador de tot el món.