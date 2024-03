"Es una especialización que abre la puerta al mundo laboral"

¿Por qué decidiste estudiar este máster?

Al finalizar la carrera de Psicología, en la Universitat Jaume I, tenía claro que quería profundizar más en los problemas de salud mental, en entender un poco más qué pasa alrededor de ese sufrimiento y cómo ayudar a aliviarlo.

¿Qué te ha aportado?

El máster me ha permitido una especialización teórico-práctica en el campo de la rehabilitación psicosocial desde un modelo comunitario. He podido conocer técnicas para que el proceso de recuperación de la persona con problemas graves de salud mental pueda darse en su entorno natural, en la comunidad, desde un enfoque respetuoso y cercano. Escuchar los relatos en primera persona y los de las familias es lo que más me ha impactado y sensibilizado con esta problemática.

¿Qué aspectos destacarías?

Destacaría el temario tan rico y extenso del máster, que aborda desde los diferentes modelos de trabajo para abordar la psicosis y los problemas graves de salud mental hasta cuestiones más prácticas, como elaborar una evaluación y PIA (Plan Individualizado de Atención) atendiendo a la historia de la persona, circunstancias sociales, familiares, de salud o formativo-laborales. También destacaría el alto feedback del profesorado y del alumnado, que a mí me hacía sentir en todo momento conectada e implicada en la formación. Además, he podido aprender mucho de las participaciones de otros perfiles profesionales, como de la educación social, trabajo social o de la psiquiatría.

¿Por qué lo recomendarías?

Recomendaría el máster porque permite profesionalizarte en un modelo que funciona para la inclusión y recuperación de las personas con problemas de salud mental. De hecho, durante los últimos tiempos se han incrementado los equipos de apoyo asertivo-comunitarios impulsados tanto del ámbito sanitario como del social. Además, es un facilitador que sea semi-presencial, ya que te permite gestionar los tiempos de conexión para la participación en debates y foros de acuerdo a los tiempos propios, pudiendo compaginarlo con otras obligaciones diversas, como el trabajo.

¿Qué aplicaciones prácticas has encontrado?

En mi experiencia, este máster me ha abierto la puerta al mundo laboral en el campo de la rehabilitación psicosocial. Tuve la suerte de que, en aquel momento, mi tutor de prácticas, Mikel Munárriz, me orientara en realizar las prácticas en Fundación Primavera (que luego se unió a Fundación Manantial), donde confiaron en mí a pesar de mi escasa experiencia para que pudiera poner en práctica lo aprendido. Desde hace cinco años, dirijo un Crisol (Centro de Rehabilitación Social y Sociolaboral para personas con problemas de salud mental) en Vila-real, gestionado por Fundación Manantial. Tengo la oportunidad de trabajar en un equipo multidisciplinar comprometido y en una entidad respetuosa con los derechos de las personas con problemas de salud mental que trabaja desde un modelo comunitario.