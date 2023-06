La industria de defensa española no puede quedar fuera de las reuniones que organice la Alianza Atlántica para aumentar la producción de armamento de los países aliados y mientras no se cuente con las empresas españolas, el Gobierno de Pedro Sánchez vetará el plan de producción de armas en el que trabaja la OTAN y que los líderes aliados deben aprobar en la cumbre de Vilnius (Lituania) en el mes de julio. Es el mensaje que ha trasladado la ministra de defensa, Margarita Robles, desde el cuartel general aliado tras la decisión de la Alianza de no contar con ninguna empresa española en un encuentro informal este jueves.

“España ha decidido que hasta que no se reconsideren reuniones como esta, por decirlo con una terminología corriente, vamos a vetar el plan de acción de producción de la industria”, ha confirmado Robles. La titular de defensa ha trasladado su malestar en persona al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y ha confirmado su boicot a la reunión en la que participan 25 empresas pequeñas, medianas y grandes de distintos países aliados y entre los que sí figuran compañías de Estados Unidos, Turquía, Francia, Alemania, Portugal, Finlandia, Rumanía o Bulgaria entre otros, según el portal Euractiv. “Si no se cuenta con España no asistiremos a las reuniones que haya y por supuesto haremos constar nuestra propuesta como lo hemos hecho en este caso rompiendo el silencio en relación a este plan”, ha insistido la ministra justificando el pulso en el peso de España como aliado y en el peso de su industria. El Ejecutivo español considera que los aliados deben seguir trabajando "un poco más" en el plan y que "no se puede dar por aprobado" hasta que no se precise más. "En el ámbito estrictamente industrial cada empresa sabe como se tiene que mover pero si aquí, en OTAN, se habla de un plan de acción de producción industrial es evidente, por muchísimas razones, que hay que contar con España", ha añadido la ministra. Indignación en el Gobierno por una reunión de la OTAN con la industria de defensa que deja fuera a firmas españolas “En un momento como el que estamos viviendo en el que la industria de defensa es tan importante desde todos los puntos de vista, no solo para preservar la paz sino por lo que implica de innovación, tecnología, desde esa perspectiva es evidente que alguna empresa española tiene que estar representada. Es una industria de defensa muy buena, que crea mucha innovación, tecnología y puestos de trabajo. España como aliado, serio, responsable y fiable y comprometido de la OTAN tiene que participar en todos los ámbitos y la industria de defensa española no puede quedar fuera de una reunión tan importante”, ha añadido Robles que sí ha participado en las dos reuniones del grupo de contacto para Ucrania y participará en la sesión ministerial de esta tarde. Sin razones Pese a su encuentro con Stoltenberg, la ministra ha asegurado que sigue sin conocer los criterios y razones por las que no se ha contado con ninguna empresa española. “No se nos han explicado las razones. No hay que darle más importancia de la que tiene pero es una importancia que tiene que quedar muy clara: que la industria de defensa española tiene que tener un rol muy importante tanto en el ámbito de la UE como en otros ámbitos”, ha reiterado. Stoltenberg asegura que no pretende extender su mandato como secretario general de OTAN En todo caso, descarta que la ausencia del sector español vaya a tener ninguna consecuencia porque se trata de “una primera reunión de contacto” para analizar las perspectivas de futuro y analizar cual tiene que ser la posición de la industria de defensa de los países de la OTAN. “Es evidente que ni hoy se va a decidir nada ni se va a hacer ninguna planificación ni actuación. Estoy segura de que en próximas reuniones, si es que las hay porque tampoco sabemos si va a haber más reuniones o no y si termina aquí, se contará con la industria de la defensa española”, ha zanjado.