Kiko Rivera vuelve a Castelló tras su participación en la Magdalena de 2017. El hijo de la tonadillera Isabel Pantoja atraerá hoy todas las miradas en la plaza Fadrell. La sesión se iniciará a las 18.00 horas y pretende convertirse en un auténtico hot spot donde cientos de castellonenses se moverán al ritmo de sus temazos como Te Necesito, Tú y yo, Amiga Mía, Chica Loca o Cuento de Hadas.

Tras Kiko Rivera, el cartel musical en la semana grande de la ciudad congregará, entre otros grupos de renombre a Celtas Cortos, que actuará el jueves en el recinto ferial, a partir de las 22.30 horas. El grupo de rock con influencias celtas ofrecerá grandes clásicos como 20 de abril, Cuéntame un cuento, No nos podrán parar y Tranquilo Majete. El viernes será el turno para Bombai, a las 23.00 horas en el mismo recinto. El grupo valenciano, con una música que respira frescura, positividad y buen rollo, y mezcla rock, reggae, indie y pop, ofrecerá temas como Solo si es contigo, Vuela y Tú me has cambiado.

Más actuaciones

A ellos se unirán las actuaciones del dúo formado por Andy y Lucas, el viernes a las 22.00 horas, en la gaiata 2 Fadrell; y Reincidentes, el sábado a las 22.30 horas en el recinto Ferial. A este último le acompañarán otros grupos como Delest, Killus y Angelus Apátrida, en una velada donde el punkrock será protagonista. Además, Leticia Sabater también actuará en Magdalena, el miércoles (22.00 h.) en cau fester de Rafalafena.

Por otro lado, también hay que destacar que la música en valencià estará representada por Smoking Souls y Tesa, el miércoles a las 23.00 horas en el recinto ferial.

El sábado que viene está reservado para el Remember History 2.0 en el que durante más de doce horas, y a partir de las 16.00, actuarán algunos primeras espadas de este estilo musical como Javi Boss y Miguel Serna junto a dj’s importantes de la provincia de Castellón como son, por ejemplo, Diego Cuevas o Vicente Añó.