La llúdria atropellada a Almassora no és l’alliberada al pantanet

El Consorci gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars ha rebut un informe adreçat per la Conselleria de Medi Ambient on es confirma que la llúdria (Lutra lutra) trobada morta el 20 de març en el camí local al costat del paratge fluvial protegit no és el mateix exemplar que es va alliberar el mes de febrer.

El 20 març, la Policia Local d’Almassora informava el Consorci Riu Millars de la presència d’un animal atropellat en la carretera local que uneix el polígon Ramonet amb Santa Quitèria. L’atropellament es va produir en una carretera molt transitada on, en novembre de 2023, es van instal·lar senyals de trànsit advertint de la presència de llúdries i del perill d’atropellament. El Servei de Guarderia Rural, després d’examinar l’animal i realitzar fotografies, va constatar que es tractava d’un mascle jove de llúdria. Eixe mateix matí, el personal del Consorci va entregar el cadàver a l’agent mediambiental de la zona i la llúdria morta va ingressar en el Centre de Recuperació de Fauna La Granja del Saler. El primer examen va determinar que es tractava d’un mascle jove que pesava 5 quilos i mig. Durant una exploració més detallada es va determinar que era un exemplar diferent de l’alliberat el 23 de febrer en el pantanet de Santa Quitèria, aproximadament a 1 quilòmetre del lloc de l’animal atropellat.