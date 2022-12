Carta als reis mags

Benvolguts Melcior, Gaspar i Baltasar, soc un veí de Vila-real que tinc la sort d’exercir de representant d’altres veïns i veïnes a l’Ajuntament com a regidor de Ciutadans. Tant el darrer any com els anteriors, tant jo com la meua companya ens hem portat bé, buscant sempre la manera de donar resposta a les necessitats del veïnat i solucions als problemes del dia a dia, pensant en el benefici de la ciutat.

Cert és que hi ha una cançó que diu «Vila-real és un poble que no li fa falta rés...» però no és així. Tenim moltes coses, però en falten altres, per exemple el Centre de Salut Verge de Gràcia, la construcció del qual no ha començat al temps que s’ha buidat la biblioteca i deixat els llibres en caixes.

Son molts els projectes que s’han quedat estancats, Molí La Vila, Alberg de l’Ermita, l’alqueria del parc Botànic Calduch o el intercanviador de transport de l’estació. La situació econòmica i les tensions en els preus de les matèries primeres ho expliquen ara però no és suficient perquè alguns d’estos projectes venen de massa lluny.

Altres no han complit expectatives, com és el cas de la Ronda Sud-oest. S’ha quedat un projecte de baix cost amb només un carril en cada sentit, en un voral ridícul i sense eixida a la carretera nacional.

Imatge deplorable

Tampoc estes renuncies han valgut per a millorar altres aspectes de la nostra vila, perquè les solletes també les tenim. La brossa que creix a les voreres, els excrements de gossos per tot arreu, i els orins a les façanes, deixen una imatge de Vila-real deplorable i un olor insuportable.

Ni s’han dedicat els estalvis per a millorar el manteniment del parcs infantils, més prioritari que instal·lar jocs de grans dimensions que acaben donant problemes si no es cuiden. Ni les instal·lacions esportives, que segueixen en deficiències perquè la renovació no se fa al ritme que toca, al camp de Flors tenim un bon exemple.

Eixa no és la ciutat que volem, no baixarem els braços fins que no es fique remei, mentrestant espere que ens pugueu ajudar a convencer a la resta de grups que amb més transparència i millor gestió es més fàcil que Vila-real guanye.

Bon Nadal i feliç any nou.

Portaveu de Ciutadans a Vila-real