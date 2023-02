Al-qüra Medieval, viatge al segle XIII

A l’Alcora ja ho tenim tot llest per a viatjar en el temps. Hui tornem al segle XIII. Ens espera una apassionant experiència d’immersió històrica amb un munt d’activitats que es desenvoluparan durant tot el cap de setmana.

Al-qüra Medieval representa el moment històric de l’encreuament de cultures en temps de la Reconquesta.

Retrocedim fins a l’any 1233. Us pose en situació: Jaume I avança amb les seues tropes per a conquistar València. Darrere d’ells, famílies cristianes es desplacen a les terres recentment conquistades a la recerca de noves oportunitats. No obstant això, en arribar al poblat d’Al-qüra, es troben que l’Arif Sarraí de l’Alcalatén no s’ha rendit encara. Els nous pobladors no tenen més remei que acampar a les portes a l’espera d’una solució...

Un dels grans distintius de les jornades medievals alcorines és la gran implicació dels veïns i veïnes. És espectacular. En aquesta edició, més de 500 veïns de l’Alcora, abillats amb vestimentes fidels a l’època, representaran el dia a dia del segle XIII, amb els seus diferents gremis: forners, agricultors, caçadors... que donaran vida a aquest xicotet poblat. Les diferents representacions que se succeiran durant el cap de setmana acosten la història als allí presents: una escaramussa entre un grup de fers almogàvers i els valents defensors musulmans; la rendició de l’Alcalatén per part de l’Arif a l’arribada del cavaller Ximén d’Urrea; l’escarment públic d’un reu, etc. Els carrers de l’Alcora s’ompliran, un any més, de música i dansa celebrant les diferents cultures.

Nous Pobladors

Amb el temps, les penyes o haimes han anat adquirint més protagonisme i és per això que en 2019 es va formar la comissió Nous Pobladors, composta, al seu torn, per subcomissions que reforcen l’organització i asseguren la continuïtat d’Al-qüra Medieval. Mercat medieval, falconeria, degustació de beuratges de l’època i activitats per als més menuts... Podeu consultar tota la programació en www.alquramedieval.com.

Al-qüra Medieval s’ha de viure en primera persona, us espere aquest cap de setmana a l’Alcora.

Alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló