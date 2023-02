Seguir la mejora de Orpesa

Estamos a poco más de 100 días para las elecciones municipales. Han pasado casi cuatro años desde que mi partido ganara las elecciones en Orpesa y me convirtiera en la primera alcaldesa de este municipio, el municipio que me ha visto crecer, en el que me he formado y en el que he desarrollado toda mi vida.

Estos años han sido difíciles, intensos y de mucho cambio en las políticas que hasta ahora se desarrollaban en Orpesa. Ahora tenemos un municipio que mira al futuro, que está más vivo que nunca, más igualitario, respetuoso con las personas y con el entorno y por fin, con proyectos que dotarán a las vecinas y vecinos de servicios públicos de calidad. Hemos pasado momentos que jamás olvidaremos y que marcaron nuestras vidas. Momentos que hicieron cambiar nuestras prioridades y que paralizaron toda la actividad pública durante largos meses. Pese a todo ello, todo mi equipo y yo, no paramos ni un segundo. Siempre estuvimos del lado de los que más lo necesitaban, apoyamos a los empresarios y autónomos locales y decidimos que Orpesa no parase programando y diversificando la oferta turística. Las bases del futuro Internamente, hemos podido iniciar proyectos como la Residencia y Centro de Día, la reforma de la plaza España, el nuevo parque de bomberos, la piscina y centro deportivo para el cual estamos preparando los terrenos y el futuro nuevo centro de salud. Cuatro años que hemos estirado al máximo para que Orpesa abandonara el letargo en el que se encontraba, cuatro años que han servido para poner las bases de un futuro con esperanza. Inversión en servicios públicos, inicio de los trámites para tener un desarrollo urbanístico mejor, la protección de La Renegà, el convertir a Orpesa en referente cultural o las políticas reales en juventud. En definitiva, una legislatura con trabajo centrado en el futuro, una legislatura que marca el inicio de un proyecto de gobierno sólido y fuerte. Mi equipo y yo estamos preparados para seguir mejorando Orpesa, para continuar trabajando por y para ti. Alcaldesa de Orpesa y diputada provincial