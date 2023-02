Campanya ‘a la madrilenya’

En els últims dies pareix que Sánchez i el seu govern estiga decidit a fer-li la campanya al PSOE valencià, especialment al de les comarques de Castelló, amb les decisions que està prenent. Una campanya en contra, vull dir.

Per exemple en l’esborrany d’ajudes al taulellet que ha proposat. No és només insuficient, que arriba tard i fora de context i que s’entreveu clarament que no ha comptat en cap moment amb l’opinió del sector, sinó que a més a més és inviable. I dic això perquè amb les bases que es proposen no arribarà ni un cèntim a les nostres empreses a no ser que, com vaig dir en la Mesa de la Diputació, els fons provinguen de l’estat. D’altra manera, fum de canya.

Igualment hem d’estar agraïts al govern socialista de Madrid la decisió que ha pres recentment d’establiment de la Magda al terme de les Coves de Vinromà i que, si no s’atura, trencarà per complet i per a sempre la fesomia dels pobles del nostre interior i que pot deixar, a curt termini (només en poc més de dues dècades), un cementeri de plaques solars sense funcionament. Això sense comptar amb la irreversible eliminació de la vegetació autòctona i tradicional d’eixa comarca.

Finançament just

De la protecció de les costes, de la defensa de la taronja, de la millora de la xarxa dels trens de Rodalies, del finançament just i de la reivindicació de les inversions que ens mereixem els valencians i valencianes, no cal ni parlar-ne. A pesar de les continues reivindicacions del nostre diputat Joan Baldoví, sembla que està dormint el son dels justos.

Com sempre dic allà on he estat i vaig reivindicar en la mateixa Mesa de la Ceràmica ara fa alguns dies, no volem més que els altres, però sí el que els mereixem com a valencians i com a societat. I que ens menyspreen uns i altres constantment, mane qui mane a Madrid, és un fet comprovat i irrebatible, estiga qui estiga. I d’això, ja n’estem més que cansats. Perquè al final, acabem pagant-lo nosaltres, com a poble i com a ciutadans.

Alcalde de Betxí