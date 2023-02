Més problemes que Ulisses

Amb il·lusió com Tombatossals i la seua conlloga per la sèquia de l’obra cap a les Columbretes. La colla castellonenca d’amics, també volia viatjar a les illes, però al bell mig del Atlàntic, on bramen les balenes o la tonyina, on naixen el anticiclons i una vegetació exuberant: al vol que els va dur a les Açores tot van ser riures i cants. Una estada de mel amb lluna i tot. Varen vore illes, guaitar per miradors i volcans, capbussar-se en piscines naturals entre roques volcàniques, caminar entre boscos d’arbres gegantins i voreres d’hortènsies.

La tornada, --!ai la tornada a casa!-- va suposar un munt de plors i entrebancs. Tanmateix van tindre quasi tans problemes com Ulisses. Alló es semblava Pirates del carib i el seu protagonista Jaumet Teuladí, el Jack Esparrow castellonenc. Tot estava programat: els vols pagats, i les targetes d’embarcament reservades des de feia molt de temps, tot sota control excepte les inesperades peripècies dels pirates. La pèrdua dels vols La companyia SAT els va retardar tres vols que van suposar la pèrdua dels vols a Barcelona, i la compra de dos vols d’enllaç nous; la companyia TAP, trenta minuts abans de l’eixida prevista del vol a Barcelona, es va negar a facturar les maletes i conseqüentment l’embarcament dels passatgers. Les companyies aèries de bandera portuguesa, SAT, que gestiona els vols Açores-Lisboa, i TAP amb vols Lisboa-Barcelona, es van desentendre de les seues responsabilitats. Van tindre un aeroport per hotel des del dissabte de matí fins el diumenge a les dotze de la nit. Els danys foren físics per cabotades de cansament i son en cadires, menjar de ruetes; psicològics per la ràbia, la impotència i la inseguretat de poder aconseguir els nous vols d’enllaç via internet, persones de setanta anys, que ja no tenen la vitalitat i agilitat tècnica de la gent jove; i econòmica per la despesa afegida de la compra de dos vols. Diuen que els tractaren com a mercaderies sense explicacions ni cap tipus de consideració. La normativa europea deixa en aquestes circumstàncies totalment desemparats als usuaris, exigint a les víctimes demandar a les companyies portugueses en Portugal.