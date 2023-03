Avui celebrem el 8 de març, una ocasió més per a tornar a reivindicar que la nostra meta és la Igualtat, una qüestió encara lluny de ser una realitat, a pesar dels avanços assolits amb tenacitat per les dones en la construcció d’una societat més igualitària en totes les dimensions i esferes de la vida social.

Tot i que les dones han igualat i, fins i tot, han superat el nivell acadèmic dels homes, continuem estant sobrerepresentades en ocupacions molt precàries, igual que passa en altres àmbits com la cultura, les arts o l’esport.

No obstant això, a Espanya, fruit de la lluita de moltes dones i l’afany de governs progressistes hem aconseguit passos decidits per a acabar amb la desigualtat de gènere, per a promoure la igualtat real i trencar els esquemes històrics que han condicionat la vida de milions de dones al llarg dels segles.

Enguany, a Borriana la campanya del 8-M l’hem focalitzada en l’òrbita esportiva amb el lema La meta és la igualtat, posant de manifest la desigualtat i reivindicant l’espai en els esports des d’una perspectiva de gènere, perquè l’esport tampoc és aliè a la realitat de desigualtat en què vivim les dones, i és un àmbit que afecta la representativitat social i també la salut.

Formació i assessorament als clubs

Abordem l’esport des d’una perspectiva de gènere, crítica i propositiva, i per això oferim formació i assessorament als clubs esportius locals per avançar en igualtat amb la redacció de Plans d’Igualtat, fomentem referents i una xarxa entre ells alhora que posem sobre la taula la desigualtat encara existent.

En la programació incloem tallers de formació, trobades d’artistes, concerts, teatre, espectacles i instal·lacions artístiques, i comptem amb la participació activa de la ciutadania i del món associatiu. El VII Dinar del Dia de la Dona organitzat per l’associació de veïns del Port amb molta acceptació, i l’assemblea local de Creu Roja que posarà en valor les seues dones referents en un desdejuni, o el Consell de la Joventut que gestiona el bus per a la manifestació d’aquesta vesprada per crear xarxa entre persones implicades en la lluita per la igualtat.

També comptem amb la implicació dels departaments de Cultura i Esports així com la col·laboració de Via Pública i Policia Local i amb el Servei Municipal d’Esports que ha actuat de nexe amb totes les entitats esportives i ha preparat una matinal d’esport femení al carrer per a tota la ciutadania que posarà el punt final al tancament de la programació.

La Unitat d’Igualtat ha preparat per a demà la trobada de dones esportistes, que suposarà una posada en valor del talent femení. Com cada any, lliurarem els premis del Dia de la Dona, que rebran el 25 de març tres dones de Borriana. Seguim treballant per una societat més equitativa i igualitària en què ser home o dona no signifique tindre un futur condicionat ni patir cap discriminació.

Alcaldessa de Borriana