Falles 2023

A Borriana ja es respira l’ambient faller i l’intens olor de pólvora que impregna els carrers, i s’ha transformat la fisonomia de la nostra ciutat amb multitud de ninots que les comissions falleres han començat a plantar en els seus monuments, amb les carpes instal·lades i preparades per a la festa.

La plaça Major ja llueix el tradicional tapís de Falles confeccionat artesanalment amb la tècnica del paper de seda i amb la imatge central de la patrona dissenyat pel gran artista Juan Dualde, el lloc on culminarà l’ofrena del col·lectiu faller diumenge que ve 19 de març.

Ja arriben els dies assenyalats per a deixar la rutina i gaudir de la festa amb il·lusió i alegria. Aquesta nit, amb la plantà oficial, les Falles de Borriana viuran una apassionant i intensa matinada per a començar el dia amb tot l’esplendor festiu i un esclafit de color, art i enginy.

Borriana es converteix en un gran espai d’art, un museu al carrer en què la tradició, la innovació i l’art es fusionen i pertot arreu ens trobem amb monuments, ninots, falleres, traques, bunyols, música, cercaviles, color i la xicalla amb els petards. Amb la primavera deixem enrere uns anys complicats, però tenim molt present tot el que hem viscut, i a pesar del temps d’incertesa i dels malsons, mirem cap al futur amb esperit faller, renaixem de la cendra i mantenim ben encesa la flama, perquè les falles a més de festa són cultura, activitat econòmica i anys d’història i tradició.

Moments màgics

El món faller i tot el que inclou la festa (música, indumentària, monuments, pólvora, crítica, fotografia, flors, pentinats, joieria, restauració…) omplin els carrers de moments màgics que amaguen moltíssima dedicació per part de centenars de persones del poble que treballen durant tot l’any per fer-los possible.

Per això, vull agrair l’esforç a totes les persones implicades en les celebracions josefines, a les 18 agrupacions falleres, per la seua implicació durant els dies de falles i la resta de l’any. Reconèixer la gran tasca realitzada des de la Regidoria de Falles, la Junta Local Fallera i la Federació de Falles que, amb esforç, tenacitat i il·lusió treballen dur per a fer possible cada acte. Sense oblidar els departaments municipals de Via Pública, Activitats, Contractació i Policia Local, per treballar durant mesos perquè estiga tot amanit.

A Sílvia i Maria, les nostres Reines Falleres que representen el món faller de Borriana pertot arreu, vos desitge que visqueu amb plenitud i passió aquestes falles que sempre seran les vostres.

Finalment, vull desitjar a tot el veïnat, i als fallers i falleres de Borriana, que aquest any les festes tornen a viure’s en harmonia i bon veïnatge, i amb eixa intensitat que només Borriana sap posar-hi, i sempre compaginant-ho amb el civisme i les actituds respectuoses cap a totes les persones que compartixen amb nosaltres aquests dies tan especials.

Visca Sant Josep!

Visquen les Falles!

Visca Borriana!

Alcaldessa de Borriana