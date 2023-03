Orgullo de barrio

Ayer estuve en el colegio Santa Quitèria. En el que dejó en barracones el Partido Popular no, en las obras del colegio de verdad. El trabajo se multiplica en estos días para finalizar este próximo mes de mayo y que la mudanza durante el verano permita al alumnado estrenar el centro en septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar. Ascensor, instalaciones, antiincendios, alicatado... los operarios han tomado el edificio de la calle Derechos Humanos para que dejemos atrás este tiempo de vergüenza en prefabricadas.

Como dije a los vecinos y vecinas de Fátima, a tantos que acudieron a nuestra convocatoria para conocer los proyectos previstos para su barrio este miércoles, un colegio es vida para un barrio y, además, supone reordenar y modernizar todo el entorno. En este caso, será también gracias al traslado del pipican para eliminarlo de los accesos al centro escolar, a la llegada del circuito de bicicletas --obras que ya están en marcha-- y al jardín de permacultura --obras en verano y plantación en otoño--.

Una vista antes impensable

Ahora puedo subir al primer piso del nuevo colegio donde antes crecía la maleza. Y desde esa vista antes impensable ya no diviso atrás el Grupo B. Porque antes no se podía derribar el Grupo B ni se podían construir colegios públicos en nuestra población. Ni los vecinos de Fátima podían tener una sede en condiciones como la que vamos a remodelar en nada. O si se podía no se hacía.

Todavía queda mucho por hacer. Tengo una lista enorme de proyectos que empezar y otras peticiones ciudadanas que solucionar. Todo es mejorable y el trabajo no acaba nunca, pero cada vez que entro en un nuevo colegio (y con el Santa Quitèria ya llevo tres) siento un enorme orgullo de ser alcaldesa de Almassora. De ser la alcaldesa de alumnos como Dan Vancea, el segundo mejor de España en matemáticas, estudiante del IES Vila-roja. Educación pública de calidad en instalaciones de calidad. Hechos frente a promesas y un camino que seguir con más fuerza.

Alcaldesa de Almassora