Siempre a mejor

Visitantes, vecinos y vecinas van a poder disfrutar ya en estos días de Semana Santa de una de las actuaciones más destacadas que, desde el Ayuntamiento, hemos ejecutado dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, dotado con fondos europeos con el que fuimos reconocidos. Se trata de la mejora urbana del centro de Alcossebre, que ha actuado en calle Rench-plaza Constitución- L’Atall. Este eje ahora es más accesible y atractivo, y busca la convivencia más eficiente entre peatones y vehículos. También dentro del Plan de Sostenibilidad Turística ha comenzado ya la obra de construcción de una gran zona lúdica en la entrada del parque natural de la Serra d’Irta en Alcossebre, junto a Cala Blanca. Un espacio de más de 7.000 metros cuadrados que abre un mundo de posibilidades para el disfrute de todos y todas con juegos infantiles, recorridos entre la naturaleza, espacios de descanso, merenderos, circuito para bicicletas, carteles informativos sobre la riqueza natural de la zona y, obviamente, siguiendo con los objetivos de sostenibilidad y respeto medioambiental.

Estas dos actuaciones me sirven como ejemplo para resumir lo mucho que hemos hecho desde el Ayuntamiento en estos cuatro años.a sido una legislatura muy complicada --temporales, pandemia y guerra de Ucrania nos han marcado--, pero no hemos parado de trabajar con buenos resultados.emos sumado infraestructuras pensadas para que se utilicen mucho por nuestros vecinos --y así está siendo-- como el gran parque de Alcalà y el Espai d’Oci y Casal Jove en Alcossebre.emos seguido apostando por mejorar viales y carreteras, con el ciclopeatonal en la carretera de Las Fuentes y proyectando el bulevar Alcalà-Alcossebre.emos pisado fuerte a nivel de generar riqueza, creando la Entidad de Gestión y Modernización del polígono industrial El Campaner. Y nuestro patrimonio es prioritario, como lo demuestra el Centro de Intepretación Etnológica de Santa Lucía o la compra y rehabilitación de la Casa del Metge, por citar los más visibles. Así que, con modestia pero con toda seguridad, nuestro pueblo no ha parado de avanzar en estos cuatro años. Ese es el camino: siempre a mejor.

*Alcalde de Alcalà-Alcossebre