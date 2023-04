¿A que se nota que vienen elecciones?

Dentro de poco menos de dos meses, ya habrá pasado todo. Tranquilos. Sabremos los resultados electorales y si el gran esfuerzo, que están haciendo algunos de los actuales alcaldes y equipos de gobierno en estos últimos días por acabar obras e inaugurar cosas, les habrá servido de algo o no.

A mí particularmente siempre me ha parecido que esos asfaltados de última hora y esas inauguraciones agónicas es como cuando en la escuela o los malos estudiantes lo dejan todo para el final del trimestre. ¿De verdad que todo esto no lo pudieron hacer a lo largo de la legislatura? ¿De verdad que se creen que nuestro voto estará condicionado por la estridente pintura verde de un carril bici y unos cuantos árboles (los únicos que se han plantado en toda la legislatura) y que todavía no sabemos si van a arraigar o no? ¿Creen que nuestra memoria es de pez y solo recordamos las últimas semanas de nuestra vida?

Pues parece ser que en el Manual Básico del Alcalde para Elecciones Municipales hay unos cuantos capítulos que se deben titular: Cómo dejarlo todo para el final, El último apretón o el capítulo final que estoy seguro que tendrá como título: Tranquilo… si son tontos y se lo tragan todo.

Deberes hechos

Naturalmente, como en el colegio, nos vamos a encontrar también los que han hecho sus deberes a lo largo de todo el año y como es lógico están acabando, en tiempo y forma, sus proyectos. No los confundamos con los otros. Porque no sería justo.

Aquí me refiero a aquellos que les entra el retorcijón de última hora y se ponen a asfaltar y pintar como si no hubiera un mañana o a intentar acabar las obras incluso trabajando por las noches y en días de guardar. ¡Ánimo!

Urbanista