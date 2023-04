Temps de fervor, tradició i oci

Ja estem a l’equador de la Setmana Santa i a punt d’arribar a Pasqua, la commemoració cristiana anual de la passió de Crist, de l’entrada a Jerusalem, la Santa Cena, el viacrucis, la mort i resurrecció de Jesús de Natzaret. La Setmana Santa és el moment litúrgic més intens de tot l’any, de dedicació a l’oració i a la reflexió dels misteris de la passió i mort de Jesús. Temps de processons, fervor religiós, passió, sentiment, devoció, tradició, però també un lapse de descans i d’oci. Un oasi de primavera enmig de la voràgine laboral dels primers mesos de l’any.

L’inici de les vacances coincideix amb els dies més destacats de la Setmana Santa, amb els oficis i les processons que escenifiquen els passatges de la vida de Crist. A partir de diumenge de Resurecció, a Borriana, les famílies i les amistats ens reunim en xalets, alqueries o en espais públics de la zona marítima o del terme per a fer Pasqua i, sobretot, per a menjar-nos la mona. Això sí, el que s’ha perdut definitivament és anar a berenar a la Bota.

Uns dies abans, moltes persones es reunisquen amb parents o amics per a fer les mones, tot i que cada volta és més freqüent comprar-les, perquè cap xiquet o xiqueta no es quede sense mona i se la mengen per a berenar diumenge o dilluns de Pasqua. Cal destacar que alguns centres escolars organitzen tallers de mones per seguir la tradició. També perdura el costum d’esclafar l’ou de la mona en el front d’algun amic o amiga quan està descuidat, tot dient «ací me pica, ací me cou, ací me menge la mona i ací te trenque l’ou», i algunes famílies joves aprofiten i van amb els més menuts a volar el catxerulo a vora mar.

No sempre ha sigut com ara

Si bé és cert que la Setmana Santa té una tradició secular a les nostres terres, a Borriana no sempre ha sigut com ara. Antigament només hi havia dos imatges que eixien en processó, dijous la Mare de Déu i divendres el Sepulcre, diumenge a les sis del matí es feia l’Encuentro amb la Mare de Déu i el Santíssim en custòdia sota pal·li. L’organització dels actes corria a càrrec dels festers o clavaris.

Ja fa més de 60 anys, impulsada pel rector Cornelio Monfort, la Setmana Santa va canviar radicalment i en pocs anys va evolucionar cap al model actual. La devoció cristiana per la Setmana Santa es va manifestar de formes diferents i, a les confraries de la Mare de Déu i del Sepulcre, esperonats pel nou rector, se’n van afegir quatre més associades als barris tradicionals del Garbó i la Mercè, i als col·legis dels salesians i dels frares. Fins arribar a les set confraries actuals amb la incorporació de la parròquia del Port en 2005.

La Pasqua són dies especials que es recorden tota la vida i que hem de disfrutar a totes les edats. Passeu-vos-ho bé. Bones Pasqües!

Alcaldessa de Borriana