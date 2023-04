Apostem pel futur de Borriana

Passada la Setmana Santa i Pasqua i per a alleugerir els possibles perjudicis als establiments de la zona, aquesta setmana començarà la intervenció clau de les obres de remodelació de l’avinguda de la Mediterrània, una actuació molt necessària i esperada que millorarà considerablement la vida del veïnat, especialment de la zona, però també de la ciutadania en general.

Amb un pressupost de 2,2 milions d’euros tancarem l’anell ciclopeatonal de la salut i reportarà beneficis quant a mobilitat i seguretat ciutadana i, alhora, resoldrem la demora en l’execució de les obres en la zona on es necessita autorització de Costes. Som conscients de les molèsties que generaran aquestes obres, igual que moltes altres quan s’executen. En una obra de llarga durada i del volum d’aquest projecte hem intentat conjugar dos prioritats, d’una banda, no alentir-ne l’execució i, d’una altra, temporitzar l’obra de manera que no afecte en temporada alta per a l’activitat dels comerços i negocis, i per això s’ha pactat la suspensió temporal almenys des del 3 de juliol al 15 d’agost per a mitigar les incomoditats estivals del veïnat i dels establiments.

Retardar el començament de les obres fins després de l’estiu només reportaria perjudicis, també econòmics, i afectaria la Setmana Santa, Pasqua i l’estiu de 2024. No obstant això, vull demanar disculpes per les molèsties temporals que aquestes obres puguen ocasionar directa o indirectament a veïns i propietaris de negocis, ja que eventualment condicionarà i repercutirà en la seua activitat diària. També demane comprensió perquè aquest projecte és molt necessari i beneficiós per a una part important de la població. El que no entenc és la utilització injusta i enganyosa que s’ha fet políticament aprofitant la proximitat de les eleccions, embaucant els propietaris d’establiments de la zona amb mentides i desinformació de manera fal·laç, retorçuda i partidista per traure rèdit electoral.

Parlem d’una actuació que millorarà els serveis de la zona i suposa la reordenació del vial amb un carril de ciclovianants pel costat de la mar, i la instal·lació de noves canonades d’aigua potable, canalitzacions i bombaments per a l’evacuació d’aigües residuals i pluvials, així com la repavimentació del vial i el recobriment de les voreres.

Amb aquestes obres l’avinguda disposarà d’una nova secció viària amb una vorera de 4 metres amb una línia adossada d’aparcaments. La calçada amb 2 carrils de circulació, separarà l’espai reservat per a vianants i bicicletes. També s’instal·larà una canonada d’impulsió d’aigua potable i noves canalitzacions i bombaments d’evacuació d’aigües residuals i pluvials que milloraran la infraestructura contra pluges fortes i inundacions.

Alcaldessa de Borriana