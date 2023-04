Un Castelló de drets o de dretes

Aquests dies us hem anat desgranant quins són els noms que conformen la candidatura que presentem a Compromís per Castelló, una llista de persones valentes que tinc el plaer d’encapçalar per a revalidar el govern progressista. Una candidatura diversa, plural, que volem que represente a tot Castelló, amb gent jove, gent gran, que vé del món de la sanitat, l’educació, sectors més socials, del comerç, de la festa, l’esport i la universitat. Gent treballadora, emprenedora, autònoms... Fent del carrer, com vostés i com jo.

Tots apostem per una ciutat que garantisca els drets i les oportunitats, un Castelló divers, habitable, just, sostenible i igualitari, compromés amb l’emergència climàtica. Volem un Castelló de drets i no de dretes. Perquè, mentre altres pretenen tornar a privatitzar l’educació o la sanitat, Compromís per Castelló hem fet rectificar a la Conselleria de Sanitat perquè aposte per un nou Hospital General, hem implantat la gratuïtat dels llibres escolars, hem democratitzat les aules de 2 anys, hem construït nous centres públics, com l’Herrero o el Vicent Marçà, i projectem ja el nou Conservatori...em fet molt, però en volem més.

Volem enfortir els serveis públics, en sanitat, en educació, en serveis socials i en habitatge, reforçar els nostres drets, els de tots. I impulsar una transició ecològica igualitària, amb un nou model energètic que preserve el territori i els nostres pobles; una indústria forta però al servei de les persones.

Miren, els podria citar que hem aconseguit garantir l’ocupació per a dones víctimes de violència de gènere, millorar la conciliació amb les escoletes de matí i vesprada; a Castelló som pioners en la defensa dels drets del col·lectiu LGTBI, en crear centres de participació juvenil, i som referents en memòria democràtica, després de retirar el monument feixista i recuperar el parc romàntic del Ribalta. Impulsem la gestió sostenible dels residus, treballant l’educació ambiental i volem bonificar o reduir un 40% la taxa de brossa a qui recicle. Hem obert l’oficina de l’energia per ajudar a estalviar en la factura de la llum; i hem democratitzat la cultura. Apostem per una mobilitat sostenible i avancem en la construcció del nou Centre de Salut de Sequiol, i en la residència del carrer Onda. Hem fet molt, però volem donar un impuls a les nostres polítiques, conscients de tot el que queda per fer, i que només es farà amb un govern de Compromís.

El 28 de maig hem de prendre una decisió important, i que ha de decidir si tornem al passat de corrupció i de retallades amb el PP i Vox, o si espentem tots junts cap a un nou govern de progrés, de drets i no de dretes.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló