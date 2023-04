Per Sant Blai de 1995, amb un govern municipal i autonòmic socialista i l’impuls de Vicent Abad i Enric Safont, el Museu de la Taronja va ser inaugurat a Borriana. Una conquesta que es va perdre com a conseqüència de diverses vicissituds calamitoses que van tancar les portes octubre de 2012.

Ara, amb un govern progressista al municipi i a la Generalitat, hem donat el pas decisiu perquè el Museu de la Taronja torne a obrir les portes. Amb l’aprovació dels nous estatuts, l’Ajuntament assumeix la gestió directa del Museu de la Taronja, amb representació majoritària en el patronat, amb més autonomia per a la gestió del museu.

La passada setmana es va realitzar l’última sessió del patronat, en què l’Ajuntament no ostentava la representació majoritària i no podia treballar al ritme desitjat. Ara, segons regulen els nous estatuts, el nou patronat està compost per una majoria de representants de l’Ajuntament de Borriana, sota la presidència de l’Alcaldia i en què també estan com a vocals nats les regidories de Cultura, Turisme i Hisenda, i amb la Conselleria de Cultura. A més, compta amb un representant de la Fundació Cañada Blanch i Juan Manuel Calpe com a secretari de la Fundació. A més dels patrons d’honor i el Consell Assessor.

El pas definitiu

A l’espera que es validen davant notari i es registren el nous estatuts, l’equip de govern local va donar la passada setmana el pas definitiu, l’últim que quedava, per a prendre les regnes de l’immoble i treballar al ritme desitjat per a la seua reobertura i retornar l’esplendor a un dels recursos patrimonials més importants de la nostra ciutat.

El més immediat dels passos a seguir serà abonar els deutes a les treballadores generats per l’anterior gestió, al voltant dels 180.000 euros per ordre judicial i que no van ser ateses en el tancament del Museu. Una qüestió ja contemplada a través d’una modificació de crèdit que ja ha sigut aprovada per la corporació.

Des de l’equip de govern local ja està tot a punt per a iniciar la reforma de l’immoble, amb una aportació de 100.000 euros per part de la Generalitat, que se sumen als 180.000 de l’Ajuntament que liquida la gestió anterior.

Per damunt dels interessos partidistes i electoralistes està l’interès del nostre poble i amb aquesta nova configuració, la Fundació Museu-Arxiu de la Taronja de Borriana mamprèn un nou rumb per a dur a terme l’estudi i difusió de la història de la taronja i convertir-se un centre divulgatiu únic a Europa. I per a exhibir els fons que servisquen, a més de per a conservar i transmetre la cultura generada a l’entorn de la taronja, per a retre gratitud a les generacions que amb el seu esforç i sacrifici van fer possible la creació, consolidació i expansió de la citricultura, especialment en l’àmbit valencià. Enhorabona a la ciutadania.

Alcaldessa de Borriana