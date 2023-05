Pasear y divisar el horizonte en Alcossebre tiene algo que lo diferencia de otros núcleos de población turísticos: no hay alturas. El plan urbanístico local, aprobado por el PP, limitó la construcción en altura, por lo que los hoteles no pueden subir más de cinco pisos y los residenciales se quedan en tres. Así, nuestro paisaje no son rascacielos, sino construcciones que conviven en armonía con nuestro entorno natural. Por eso, cuando se habla de sostenibilidad o de repensar el urbanismo de Alcossebre, hay que tener claro que lo hemos tenido en cuenta desde hace mucho tiempo.

No se trata de prohibir por prohibir o de limitar la construcción como parece que proponen algunos. No estamos para verdes de salón ni políticas radicales. No puede ser que, con la excusa del ecologismo mal entendido, se paralice la actividad económica y el desarrollo en positivo. Porque muchos sectores profesionales dependen de que se construya y de que nuestro municipio siga siendo un destino turístico de referencia. Desde el PP hemos demostrado que desarrollo y sostenibilidad pueden ir de la mano, con acciones como las Comunidades Energéticas Locales con la cesión de espacios municipales para instalación fotovoltaicas, renovación de alumbrado público con leds o el Plan de Eficiencia Energética de edificios municipales. Y, sobre todo, huimos de planes protectores del medioambiente que solo sirven para decir que no a todo. Lo hemos visto con el PATIVEL, ese plan de la Generalitat que se aprobó sin consensuar con municipios y perjudicando a los propietarios. En nuestro municipio ya ha traído consecuencias muy negativas como prohibir farolas solares en la vía litoral de Capicorb y festivales en nuestras playas o que se habilite un aparcamiento en la entrada del parque natural de la Serra d’Irta. No nos gustan las etiquetas ni las imposiciones. Nos gusta nuestro pueblo, con su carácter propio y sus inmensas posibilidades turísticas, económicas y naturales. No las paralicemos porque de ello depende nuestro futuro. *Candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Alcalà-Alcossebre