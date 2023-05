L’estalvi real de les famílies

Ser polític és treballar per al poble. Quan el vent no bufa de cara és quan més hem de donar la mà a la gent, perquè sàpiguen que no estan sols i que hi ha un estat del benestar darrere que els recolza. No fa tant de temps que vam sofrir una pandèmia. I en aquell moment no van eixir als mitjans els neoliberals de «el dinero al bolsillo de la ciudadanía», sinó que va ser l’estat del benestar qui va suportar el colp més dur.

Ara, en temps d’inflació (i abans també), la màxima prioritat del govern de Ximo Puig està sent protegir les famílies i l’economia de la llar, ocupant-nos amb eficàcia i demostrant que, en absolut, no és patrimoni exclusiu de la dreta. Ho ha notat la immensa majoria de la societat amb una reforma fiscal sense precedents: ara, els que menys tenen són els que menys impostos paguen d’Espanya, tot just el contrari que en 2015. Per a alleugerir la pressió sobre les butxaques familiars hem emés bons per a rebaixar el preu de la cistella de la compra, hem establert la gratuïtat dels llibres i de l’ensenyament de 2 a 3 anys, el que suposa un estalvi anual de 2.800 euros, hem rebaixat les taxes universitàries i hem duplicat les beques menjador. Estar sempre a l’altura A la classe política se’ns demana estar sempre a l’altura. I pense, amb humilitat, que en aquests anys ho hem estat. Ho resumisc en una xifra: una família amb un fill en edat preescolar i un altre a Primària s’ha arribat a estalviar 4.000 euros a l’any amb les polítiques socialistes. Eixa mateixa família, ara tindrà nombrosos beneficis gràcies a la proposta del president Puig de ser considerada família nombrosa. Cap revolució fiscal promesa aquestes setmanes suposarà un estalvi tan gran com la del PSPV. Cap de llista del PSPV a Les Corts per Castelló