Des de la seua creació, la Universitat Jaume I ha estat compromesa amb la formació integral de l’estudiantat i ha tingut com a un dels seu principis fonamentals la cohesió social i la vertebració del territori. Així s’expressa al nostre model educatiu, ons’aposta per una formació en valors com ara la igualtat, la cooperació, la no discriminació, la inclusió, la sostenibilitat o l’estil de vida saludable, uns valors que poden assolir-se mitjançant l’estudi i la pràctica de l’esport. Aquesta afirmació està en consonància amb elIV Plan de Trabajo de la Unión Europea para el Deporte (2021-2024) del Parlament Europeu, on es considera que l’esport té un paper molt important en la construcció de societats cohesionades i el foment dels valors i pot millorar la integració sociali l’ocupabilitat.

És per això que la Universitat Jaume I, des del seu mateix naixement, va apostar per un Servei d’Esports que, amb el temps, s’ha convertit en un referent a nivell nacional. I junt a les activitats del Servei d’Esports, a la Universitat Jaume I poc a poc es consolidava la investigació i la formació permanentrelacionada amb l’esport i la vida saludable. Però no va ser fins l’any 2021 que l’UJI va donar un pas important en la consolidació d’aquest àmbit des del punt de vista formatiu, en implantar uns estudis oficials de grau llargament demandats, el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Una de les línies de govern de l’equip rectoral planteja la necessitat de fer una revisió acurada de l’oferta d’estudis per a actualitzar-la. És per això que, una vegada creats els estudis oficials, calia seguir aprofundint en la relació de l’esport amb una sèrie d’àmbits que també tenen una important presència a la nostra universitat, com ara la salut, el turisme, la gestió empresarial, les qüestions legals, el màrqueting, la comunicació o la psicologia... per tal dedonar cohesió a tota l’oferta. I al maig de 2022 es crea l’Escola de Formació Esportiva (ESFE, www.esfe.uji.es), una marca amb la funció principal d’aglutinar tota la formació de nivell universitari relacionada amb l’esfera de l’esport i la vida saludable. I en consonància amb l’objectiu de cohesionar el territori, vam convidar a col·laborar a institucions i entitats esportives del nostre entorn, amb una gran resposta. En el seu primer any d’existència s’han impartit cursos, s’han celebrat jornades i, en el segon semestre delcurs 2022-2023, s’ha organitzat amb èxit el ICicle de conferències de l’Escola de Formació Esportiva, que ha comptat amb personalitats rellevants en diferents sectors esportius: Hernán Sanz --director de comunicació del Villarreal CF--; David Peris Delcampo --president de la Federació Espanyola de Psicologia de l’Esport--; Paloma del Río Cañadas --periodista i membre de la direcció d’Esports de RTVE-- i Juan Antonio Orenga --entrenador del TAU Castelló i exseleccionador nacional de bàsquet--. Volem agrair-los la seua participació en aquest primer Cicle de conferències per compartir les seues experiències. I tot això sense deixar d’establir sinèrgies amb activitats d’altres projectes institucionals, entre d’altres, el Pla de Salut integral recentment aprovat o la Universitat d’Estiu, que ha programat per a juny un curs sobre Noves tecnologies en l’esport, que sens dubte serà de molt d’interès en l’àmbit que ens ocupa. En aquests moments preparem ja la programació del proper curs, que comptarà amb la segona edició del Cicle de conferències de l’ESFE. Seguim avançant, com a institució d’Educació Superior, i sense perdre de vista les recomanacions d’Europa, per tal de fer que la nostra oferta responga a les necessitats de formació i reciclatge permanent d’un públic ben ampli. Confiem que esta nova iniciativa es consolide i ens ajude a reforçarla nostra vocació de servei públic i el nostre compromís amb l’entorn. *Vicerectora d’Estudis i Formació Permanent de l’UJI