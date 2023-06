Eucaristia, aliment de pelegrins

El llibre del Deuteronomi és com el testament de Moisès i destaca per la seva madura visió teològica sobre la història d’Israel, que té en l’alliberament de l’esclavatge d’Egipte el punt cabdal: «El Senyor amb mà forta ens va fer sortir d’Egipte, la terra on érem esclaus» (Ex 13,14).

Quan Moisès en el Deuteronomi reflexiona sobre l’esdeveniment històric de l’èxode, lliga el fet de l’alliberament salvador amb el fet posterior de fer caminar el Poble durant quaranta anys pel desert amb una intenció ben definida: veure si observaries o no els seus Manaments. Al Sinaí, quan Moisès els transmet la proposta del Senyor de pactar una Aliança amb Ell, el Poble respon: «Complirem tot el que ha dit el Senyor» (Ex 19, 7). L’espontaneïtat d’aquest clam popular reclama que es verifiqui la promesa: d’aquí neix l’exigència de caminar quaranta anys, és a dir tota la vida, pel desert on abunden les dificultats i així testimoniar que de fet sí compleixen tot el que ha dit el Senyor. La prova a què Déu els sotmet ve acompanyada per l’aliment extra que els regala: t’hi alimentava amb el mannà que els teus pares no coneixien. La prefiguració del mannà és bàsica per a comprendre la novetat de l‘Eucaristia, que és també l’aliment diví adequat per a pelegrins. El cp. 10 de la primera Carta de Pau als cristians de Corint (escrita l’any 55/56 d.C.) és l’escrit més antic que testimonia la força de l’Eucaristia com a nexe d’unió del cristià amb Crist i amb els germans. El calze de la benedicció que beneïm, ¿no és comunió amb la sang del Crist? El pa que partim, ¿no és comunió amb el cos de Crist? Per això ni que siguem molts visiblement, en realitat som un sol cos. L’expressió original grega i la mateixa versió llatina de la Vulgata, més que de formar un sol cos (com una figura que construïm nosaltres), parlen de ser un sol cos com a realitat regalada per Déu en l’Eucaristia. «Jo sóc el Pa viu baixat del cel. Qui menja d’aquest Pa, viurà per sempre». Administrador diocesà de Tortosa