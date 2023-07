La tragedia migratoria del Mediterráneo

Como se hizo eco este periódico he escrito la novela La Estrella de Ébano, publicada por la editorial Grijalbo, que presenté el 8 de junio en Castellón, con asistencia de casi 300 personas, y después en Valencia y Madrid. En ella la protagonista, capitana de un buque de salvamento marítimo, halla los cuerpos de cinco jóvenes africanas flotando en el Mediterráneo creando una trágica composición en forma de estrella. Tras rescatar los cadáveres la capitana no puede dejar de preguntarse por qué murieron y qué les empujó al mar y como consecuencia emprende un viaje hacia la verdad que la llevará hasta el corazón de Nigeria donde descubrirá muchas cosas sorprendentes que ocurren hoy en día en el mundo. La aventura que vivirá cambiará su vida y la de millones de personas.

Empecé a escribir la novela tras conocer la compleja problemática de la repatriación de siete polizones nigerianos que llegaron a PortCastelló en un buque mercante, y sensibilizado por los dramas que vemos a menudo con las pateras. En ella se confronta la actitud de la capitana dispuesta a conocer qué pasó, aunque tenga que arriesgar para ello, con la del resto que tienen normalizados los naufragios de migrantes y no le dan más importancia. Con ello pretendo llamar la atención sobre la Unión Europea (UE) que aún no sabe qué hacer con el tema de la migración, que aún no tiene aprobada una política de migración y asilo, a pesar de los miles de muertes en el mar y de las situaciones esperpénticas que vemos año tras año. El pasado 8 de junio, el mismo día que presenté la novela, los ministros de interior de la UE llegaron a un acuerdo, no unánime, tras años encallados en discusiones, que endurece la acogida de demandantes de asilo y también obliga a que los que se acepten sean repartidos por los países comunitarios o que abonen una multa de 20.000 euros por cada refugiado que no se acepte de la cuota que corresponda. El acuerdo contiene una política de colaboración con países terceros para frenar la migración, lo que se denomina política de solidaridad.

La nueva normativa debe ser aprobada por el Parlamento Europeo, que puede introducir modificaciones, y la Comisión prevé que podría entrar en vigor antes de las elecciones europeas, en junio de 2024 (¿tan largo me lo fiáis?, diría Tirso de Molina). Sin embargo, en el trámite pronto ha surgido un escollo: el pasado viernes Polonia y Hungría votaron en contra en el Consejo Europeo y exigen que el acuerdo sea por unanimidad. Ya veremos cómo acabará el tema.

Mientras tanto, los migrantes siguen muriendo en el mar. En el primer semestre de 2023 casi 2.000 se han ahogado intentando llegar a Europa, según la Organización Internacional para las Migraciones. El caso más grave sucedió el 15 de junio en el Adriático, frente a las costas griegas, con el hundimiento de un barco en el que viajaban más de 700 migrantes, que se cobró al menos 78 vidas y del que hay cientos de desaparecidos. Las imágenes de los migrantes en el atestado barco llenaron telediarios. Iban hacinados y sin chalecos salvavidas, a pesar de haber pagado cantidades desorbitadas a las mafias por el pasaje. Cuatro días después, el 19 de junio, una embarcación con migrantes que se dirigía a las Islas Canarias naufragó cerca de Marruecos. Se estima que irían 60 personas en la patera, de las que 39 estarían desaparecidas.

Al ritmo actual, el año 2023 podría ser uno de los más mortíferos en el Mediterráneo desde que se tienen estadísticas: en seis meses se han superado las cifras de 2020 y se está cerca de las de 2021 y de 2022. En lo que va de año han llegado a Italia casi 60.000 migrantes, más del doble que en todo 2022 y ante este récord se ha declarado el estado de emergencia nacional migratoria, una forma de destinar recursos para el traslado de migrantes y repatriaciones sin tener que pasar por el Parlamento para su aprobación.

Las causas principales de la migración a través del Mediterráneo han sido siempre los conflictos políticos y las crisis económicas. Sin embargo, la crisis climática es ahora otra de las razones. Este año ha sido uno de los más calurosos y los países más afectados con los cambios extremos en el clima están entre los de origen histórico de las migraciones. Las sequías en África y las inundaciones en Pakistán, que han agravado el empobrecimiento de la población, coinciden con el enorme aumento de solicitantes de asilo de esas zonas que han llegado a Europa en 2023.

Urge que la UE adopte una política eficaz para frenar las migraciones que tanto sufrimiento y muertes producen y que enriquecen a las mafias. Urge que nuestros representantes dejen las eternas discusiones y lleguen a acuerdos. La Estrella de Ébano quiere llamar la atención sobre ello. Es una novela intensa y emotiva sobre la dignidad, la valentía, la necesidad de luchar por conseguir lo que se desea y el poder de la amistad. Es la conmovedora historia de unas mujeres que soñaron con la libertad, pero a quienes arrebataron el futuro. Si la lee, prepárese para que la historia le atrape, para emocionarse, aprender y reflexionar sobre temas que quizá no conozca.

Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJI