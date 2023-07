Benvingut juliol

L’estiu avança i s’obrin les portes del mes de juliol. D’ací pocs dies es complirà un any d’una fita històrica per a Morella i totes les comarques del nord. De la mà dels presidents Sánchez i Puig s’obria el nou traçat del Port de Querol, la nova N232 era ja una realitat. L’interior i la costa, per fi, més prop que mai.

Moments d’emoció després de molt de treball, constància i màxima col·laboració per fer possible esta reivindicació històrica. Una obra que genera oportunitats i fa justícia per la gent que vivim i treballem ací. Una obra que ens ha canviat la vida.

Ara, en este juliol que a més estem cridats a les urnes, hem de seguir avançant. Durant estos anys també hem tret dels calaixos --on l’havia amagat Rajoy-- el projecte Morella Sud-la Torreta. Projecte aprovat, preparat per a licitar i que suposarà una inversió de més de 20 milions d’euros.

Juliol avança i en pocs dies es constitueix la nova Diputació. Serà per mi un honor representar en ella la meua comarca dels Ports i cadascun dels 17 municipis que la formen. En estos quatre últims anys s’ha fet una gran tasca pels nostres pobles i comarques, per recolzar social i econòmicament a totes les persones i empreses front a les dificultats que hem tingut. Seguirem treballant pel futur del nostre territori.

Amb estes breus línies també vull donar tot el suport al poble de Vilafranca i les comarques veïnes de Terol per la situació de la Marie Claire. Junts hem de reivindicar tot el suport per un pla d’industrialització per les comarques d’interior. Perquè volem viure ací.

El vot ens iguala. El poder de cada vot ens ha fet construir junts una societat, un país millor i amb més oportunitats. No pensem ara que tot està aconseguit i que tot és per sempre. Defenguem cada dia la democràcia, els drets i les llibertats. El poder de cada vot per fer projectes realitat. El poder de cada vot per la convivència i no tornar enrere.

Avança juliol i abans que acabe, ens veiem a Morella. Ens veiem en l’Aplec dels Ports!

