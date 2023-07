El 30 de maig, dos dies després de les eleccions, al grup de WhatsApp que vaig fer amb els alcaldes i alcaldesses de la província, els enviava aquest missatge: «Estimats alcaldes i alcaldesses de Castelló: En el moment de l’acomiadament us he de dir que ha sigut tot un honor ser el vostre President i un plaer treballar amb tots vosaltres en l’encisadora feina de fer millors els nostres pobles. Ha estat una legislatura especialment difícil i complicada. Hem tingut de tot: pestes, tempestes, incendis, una guerra i hem respost units i crec que amb eficàcia. Tots i totes m’heu dispensat un tracte amable i cordial i he intentat sempre respondre-vos d’igual forma. Crec haver-ho aconseguit i espere deixar un bon record en vosaltres. A Suera/s i a l’IES Penyagolosa, on ara torne, em trobareu. Una forta abraçada».

Transcric algunes de les respostes, no cabrien totes: «Bona tarde, mestre. Un plaer compartir amb tu l’engrescadora feina de fer un poquet més feliç a la nostra gent. Continuarem treballant en la mateixa il·lusió de sempre per intentar millorar els nostres pobles. Ens veiem, segur o per la serra d’Espadà o per les muntanyes dels Ports i la Tinença. Continuarem compartint esmorzars i converses. Un magnífic president. Ens veiem Pepe». «Gracias presidente por su mensaje. Es un placer haber compartido cuatro años de trabajo con usted. Le recordaré como un gran presidente. Un gran abrazo y aquí tiene su casa». «Espere i desitge que el futut te sigue molt benevolent, perquè eres una gran persona. M’alegre molt d’haver tractat amb tu». «Has sido un magnífico presidente de la Diputación. Te agradezco el apoyo que siempre nos has brindado cuando lo hemos necesitado. Un fuerte abrazo». «Moltes gràcies per tot Pepe, personalment crec que heu fet les coses molt be, els pobles menuts hem tingut un fort suport des de Diputació, augmentant els serveis i escoltant tots els problemes. Molta sort i una forta abraçada». «Estimat President. Jo també he perdut les eleccions, però tinc la tranquil·litat de haver-ho fet el millor que he pogut per a tots. Per a mi també ha sigut un honor. Sempre m’he sentit ben tractat i escoltat. Un plaer haver-lo conegut i espere que ens vegem moltes vegades. Gràcies». «Moltes gràcies per tots els moments compartits i en tot el que ens has ajudat. Una forta abraçada i ens veurem prompte per Suera». «Bona vesprada, President. Ha estat un plaer. La meua primera legislatura i hem trobat en la Diputació tota l’ajuda i suport. Gràcies i endavant. Espere que vaja molt bé la tornada a l’educació. Una abraçada»

Tant sols la primera de les transcrites és d’un alcalde socialista. Es podria suposar, i així és, que sent socialista hi ha moltes del mateix tenor, per això les altres són d’alcaldes i alcaldesses del PP o d’independents. S’agraïx perquè pense que és una mostra que hem aconseguit un dels objectius centrals del nostre mandat: fer una Diputació de tots i per a tots. Una Diputació oberta, justa, transparent i sense discriminacions.

La Diputació, com hem dit tantes vegades, és administració local i té com a objectiu preferent donar suport, recursos i ajuda als Ajuntaments, però el contacte amb la Universitat, Fundacions. oenegés, el món de l’empresa, associacions cíviques, socials, culturals, festives ha sigut també constant. Des del respecte, la imparcialitat i la igualtat en el tracte, la relació ha estat magnífica i hem rebut d’aquesta societat civil un retorn constant en mostres d’amistat, reconeixement i consideració. A tot aquest ric teixit associatiu de Castelló capital i de la província els desitge que continuen treballant com ho fan i estimat la nostra província com l’estimen. I al final la pregunta inevitable. Com li agradaria que el recordarem? I la resposta «Un President il·lustrat, propiciador de consens, que va ajudar als pobles de l’interior com mai s’havia ajudat i, a més a més, no va col·locar a ningú».

Tota aquesta feina no haguera sigut possible sense els meus col·laboradors: diputats, diputades, assessores, assessors, personal de la casa. A tots ells gràcies infinites i fins sempre. Ha valgut la pena!

President de la Diputació de Castelló en funcions